Учені порадували: стало відомо, чим загрожує повна відмова від алкоголю

Ілюстративне фото: прилавок з вином (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вчені виявили, як вживання алкогольних напоїв впливає на шанси появи деменції у старості

Британські вчені знову радують своїми дослідженнями. На цей раз дослідниця Северин Сабія опублікувала статтю про те, що повна відмова від алкоголю підвищує шанси на старече недоумство. Відповідна стаття розміщена на сторінках видання "Time".

За словами Северин, дані цього дослідження збиралися протягом 23 років, а кількість учасників перевищує 9 тисяч осіб. Суть цієї роботи в тому, щоб виявити, як впливає споживання алкоголю в середньому віці на шанси прояви деменції у старості.

Згідно з результатами, старечого недоумства найбільше піддані ті люди, які зловживають алкогольними напоями, і випивають в середньому більше 112 грам спирту (в різних напоях, наприклад це дорівнює 14 келихів вина на тиждень. Їх шанси постраждати від деменції на 40% вище, ніж у решти людей. Вчений додала, що за кожні додаткові 56 грам, шанси збільшуються на 17%.

Проте дослідження також виявило, що абсолютна утримання від алкоголю – це теж погано. Найбільше шансів залишитися в здоровому глузді в літньому віці у тих людей, хто вживав спиртне в помірних дозах.

Сабія пояснює це тим, що в малих дозах алкоголь корисний для здоров'я – він позитивно позначається на серцево-судинній системі і покращує кровообіг, а це, в свою чергу, покращує роботу мозку.

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