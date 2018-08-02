Ученые рассказали о ежедневных привычках, которые могут спровоцировать рак

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Канадские ученые пришли к выводу, что многие действия, которые люди делают каждый день, могут нанести серьезный вред

Ученые из Канады выяснили, что есть некоторые ежедневные привычки, которые могут привести к онкозаболеваниям. Об этом сообщает издание Men's Health.

Так, например, одна из самых вредных привычек – длительное время сидения на стуле. Люди, которые в основном проводят свои дни в сидячем положении, имеют риск заболеть раком простаты, легких или молочных желез. Поэтому ученые рекомендуют каждый час вставать со стула и делать хотя бы небольшую разминку.

Также опасность представляет большое употребление сыра и мяса. Люди, которые едят чрезмерное количество этих продуктов, чаще заболевают онкологическими болезнями. Заменителями мяса и сыра могут стать орехи, которые также содержат необходимый белок. Отметим, что белок также находится в бобовых и овощах зеленого цвета.

Далее, нужно следить за сном, поскольку недосыпание тоже может иметь плохие последствия.

Готовка на газовой плите. Во время таких плит в воздух выделяется двуокись азота, формальдегид и окись углерода, которые повышают вероятность развития рака.

Напомним, и. о. министра охраны здоровья Уляна Супрун сообщила, что ранняя диагностика онкологических заболеваний повышает шанс на полное выздоровление.

Ранее мы сообщали, что ученые назвали продукт, продлевающий жизнь.

Также ученые провели исследование, в ходе которого хотели выяснить, как влияют на организм нитраты в составе маринадов и засолок, которые широко применяются в приготовлении готовой мясной продукции.

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