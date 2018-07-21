Ученые выяснили, как колбаса влияет на психическое здоровье и сон людей

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В ходе расследования, ученые выяснили, что маринады и рассолы, использующиеся при производстве колбас, вредят здоровью

Ученые провели исследование, в ходе которого хотели выяснить, как влияют на организм нитраты в составе маринадов и засолок, которые широко применяются в приготовлении готовой мясной продукции. И на этот раз, как сообщается на "newsyou", их работа показала неутешительные результаты.

Специалисты уверяют, что эти нитраты оказывают негативное влияние на психическое здоровье потребителей. Последнее исследование "Johns Hopkins Medicine" окончательно поставило точку в этом вопросе: химические вещества, которые входят в состав готовой мясной продукции (салями, сосиски, колбаски и им подобных изделий), способствуют развитию маниакального синдрома.

В список психических проблем, вызываемых нитратами, внесли следующие симптомы: ненормальное состояние настроения, неестественно повышенная активность, эйфория и проблемы со сном.

Дополнительно был проведен эксперимент с лабораторными крысами, которым в рацион начали добавлять корм с нитратами. Согласно результатам эксперимента, спустя всего несколько недель с момента новой диеты, животные стали испытывать маниеподобную гиперактивность.

Так же ученые составили своеобразную шкалу "вредности" мясной продукции. По их словам, наиболее опасные из них – вяленое мясо и колбаски, распространенные в США и Западной Европе, так как эти продукты сушат в особых условиях, из-за которых концентрация нитратов в них растет.

Кстати, пищевые эксперты рассказали о вреде ранних дынь и арбузов.

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