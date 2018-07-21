Эксперт рассказала о вреде ранних арбузов и дынь

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Содержание нитратов в ранних арбузах и дынях превышает допустимую норму в два раза

Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко рассказала изданию "Obozrevatel" о том стоит ли покупать арбузы и дины в июле и чем именно они вредны.

"Уже появились херсонские арбузы, но мои знакомые в Херсоне, которые непосредственно занимаются выращиванием бахчевых культур, по секрету рассказали, что у них арбузы не дозрели. Лето в этом году не такое жаркое. Те арбузы, которые появляются - это комбинированный способ. Либо дополнительно стимулировался рост за счет внесения нитратов, удобрений, разных стимуляторов роста, или это были тепличные", - рассказала Елена Сидоренко.

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Видео: Елена Сидоренко рассказал о вреде ранних арбузов и дынь (obozrevatel.com)

Эксперт Сидоренко сообщила, что в начале июля специальная проверка выявила в арбузах и дынях повышенное содержание нитратов. Стоит отметить, что химикаты превышают допустимую норму в два раза.

"В арбузах середина была в норме, в пределах допустимого. А возле корки было превышение фактически вдвое… Более опасны дыни – там нитратов больше. Кроме того, очень часто, чтобы дыни хранились, применяют дополнительно гербициды и пестициды. Поэтому в дынях большая опасность накопления кроме нитратов других веществ - пестицидов и гербицидов", - пояснила Сидоренко.

Эксперт порекомендовала воздержаться от покупки популярных летних бахчевых культур на обочине. По ее словам арбузы и дыни хорошо все впитывают поскольку, "это не герметичная бутылка". Также она добавила, что за час эти "ягоды" впитывают выхлопные газы и металлы и что корка прекрасно все пропускает внутрь, из окружающей среды.

"Если не можете заехать в поле к знакомому фермеру, тогда лучше покупайте в супермаркете", - подчеркнула Елена Сидоренко.

Стоит отметить, что ранее уже предупреждали и врачи о вреде употребления в пищу ранних арбузов, хотя по сути арбуз является очень полезной для здоровья ягодой. А один из жителей Кривого Рога самостоятельно проверил столичные арбузы на содержание вредных веществ.

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