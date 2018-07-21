Експерт розповіла про шкідливість ранніх кавунів і динь

Експерт Сидоренко повідомила, що на початку липня спеціальна перевірка виявила у кавунах і динях підвищений вміст нітратів. Варто відзначити, що хімікати перевищують допустиму норму у два рази.

"У кавунах середина була в нормі, в межах допустимого. А біля кірки було перевищення фактично вдвічі... Більш небезпечні дині – там нітратів більше. Крім того, дуже часто, щоб дині зберігалися, додатково застосовують гербіциди і пестициди. Тому в динях велика небезпека накопичення крім нітратів інших речовин - пестицидів і гербіцидів", - пояснила Сидоренко.

Експерт порекомендувала утриматися від покупки популярних літніх баштанних культур на узбіччі. За її словами кавуни і дині добре вбирають оскільки "це не герметична пляшка". Також вона додала, що за годину ці "ягоди" вбирають вихлопні гази і метали і що кірка прекрасно пропускає всередину, з навколишнього середовища.

"Якщо не можете заїхати в поле до знайомого фермера, тоді краще купуйте у супермаркеті", - підкреслила Олена Сидоренко.

Варто відзначити, що раніше вже предупреждали і лікарі про шкоду вживання в їжу ранніх кавунів, хоча по суті кавун є дуже корисною для здоров'я ягодою. А один з мешканців Кривого Рогу самостійно перевірив столичні кавуни на вміст шкідливих речовин.

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