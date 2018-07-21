Експерт розповіла про шкідливість ранніх кавунів і динь

Вміст нітратів у ранніх кавунах та динях перевищує допустиму норму в два рази
Експерт із якості та безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко розповіла виданню "Obozrevatel" про те, чи варто купувати кавуни та дині в липні і чим саме вони шкідливі.
"Вже з'явилися херсонські кавуни, але мої знайомі в Херсоні, які безпосередньо займаються вирощуванням баштанних культур, по секрету розповіли, що у них кавуни не дозріли. Літо в цьому році не таке спекотне. Ті кавуни, які з'являються - це комбінований спосіб. Або додатково стимулювався зростання за рахунок внесення нітратів, добрив, різних стимуляторів росту, або це були тепличні", - розповіла Олена Сидоренко.