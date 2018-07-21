Вчені з'ясували, як ковбаса впливає на психічне здоров'я людей і сон

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В ході розслідування, вчені з'ясували, що маринади і розсоли, що використовуються при виробництві ковбас, шкодять здоров'ю

Вчені провели дослідження, в ході якого хотіли з'ясувати, як впливають на організм нітрати у складі маринадів і засолок, які широко застосовуються в приготуванні готової м'ясної продукції. І на цей раз, як повідомляється на "newsyou", їх робота показала невтішні результати.

Фахівці запевняють, що ці нітрати негативно впливають на психічне здоров'я споживачів. Останнє дослідження "Johns Hopkins Medicine" остаточно поставило крапку в цьому питанні: хімічні речовини, які входять до складу готової м'ясної продукції (салямі, сосиски, ковбаски і їм подібних виробів), сприяють розвитку маніакального синдрому.

У списку психічних проблем, що викликаються нітратами, внесли наступні симптоми: ненормальний стан настрою, неприродно підвищена активність, ейфорія і проблеми зі сном.

Додатково був проведений експеримент з лабораторними щурами, яким до раціону почали додавати корм з нітратами. Згідно з результатами експерименту, всього через кілька тижнів з моменту нової дієти, тварини стали відчувати маниеподобную гіперактивність.

Так само вчені склали своєрідну шкалу "шкідливості" м'ясної продукції. За їх словами, найбільш небезпечні з них – в'ялене м'ясо і ковбаски, поширені в США і Західній Європі, так як ці продукти сушать в особливих умовах, за яких концентрація нітратів у них зростає.

до Речі, харчові експерти рассказалі про шкідливість ранніх динь і кавунів.

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