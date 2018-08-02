Вчені розповіли про щоденні звички, які можуть спровокувати рак

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Канадські вчені прийшли до висновку, що багато дій, які люди роблять кожен день, можуть завдати серйозної шкоди

Вчені з Канади з'ясували, що є деякі щоденні звички, які можуть призвести до онкозахворювань. Про це повідомляє видання Men's Health.

Так, наприклад, одна з найшкідливіших звичок – тривалий час сидіння на стільці. Люди, які в основному проводять свої дні в сидячому положенні, мають ризик захворіти на рак простати, легенів або молочних залоз. Тому вчені рекомендують кожну годину вставати зі стільця і робити хоча б невелику розминку.

Також представляє велику небезпеку вживання сиру і м'яса. Люди, які їдять надмірну кількість цих продуктів, частіше хворіють онкологічними хворобами. Замінниками м'яса і сиру можуть стати горіхи, які також містять необхідний білок. Зазначимо, що білок також знаходиться в бобах і овочах зеленого кольору.

Далі, потрібно стежити за сном, оскільки недосипання теж може мати погані наслідки.

Готування на газовій плиті. Під час таких плит в повітря виділяється двоокис азоту, формальдегід і окис вуглецю, які підвищують вірогідність розвитку раку.

Нагадаємо, в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що рання діагностика онкологічних захворювань підвищує шанс на повне одужання.

Раніше ми повідомляли, що вчені назвали продукт, який подовжує життя.

Також вчені провели дослідження, в ході якого хотіли з'ясувати, як впливають на організм нітрати у складі маринадів і засолок, які широко застосовуються в приготуванні готової м'ясної продукції.

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