Запуск е-квитка у Києві: що це таке і як ним користуватися

Колаж РБК-Україна

У Києві 1 листопада в тестовому режимі запровадили електронний квиток

1 листопада у київському громадському транспорті запустили у тестовому режимі єдиний квиток. Styler розібрався, що таке е-квиток і як ним користуватися.

E-квиток - це безконтактна пластикова карта, яку можна придбати у кондуктора за 40 гривень в громадському транспорті, "Київпастрансу", в касах підземки, в спеціальних боксах, кіосках "ТурИнфо", "Преса" і "Кіосках". Стандартна вартість квитка становитиме 8 гривень. Але діють знижки при поповненні на велику суму. Наприклад, заплативши 325 гривень, ви отримаєте 50 поїздок по 6,5 гривень, що дозволяє заощадити 75 гривень. Таким чином, ви економите 19% від вартості квитка.

Фото: Тарифи (vi.ill.in.ua)

Після покупки квитка потрібно зареєструватися особистому кабінеті. Поповнити картку можна за допомогою інтернет-банкінгу, терміналу або в спеціальних пунктах продажу. До них належать каси метро і "Київпастрансу", бокси PrivatBank, Ibox, EasyPay, 2Click, сервіси Ipay, Приват24, Portmone, EasyPay і кіоски, зазначені вище.

В автобусах, травмаях, тролейбусах і на станціях метро встановлені валідатори, які зчитують поїздку з карти. Потрібно тільки прикласти її до пристрою. Контролери зможуть перевірити реєстрацію квитка з допомогою спеціального обладнання.

Ті, хто не їздить у громадському транспорті постійно, зможуть придбати в спеціальних боксах, касах метро і "Київпастрансу" єдині паперові квитки з QR-кодом. Їх вартість становитиме 8 гривень, а принцип використання такий же, що і з звичайними картами.

Також додамо в Києві пройшов форум інновацій Kyiv Smart City Forum 2018.

До речі, на зупинках громадського транспорту встановлять стовпчики від наїзду.

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