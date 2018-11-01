ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Запуск е-квитка у Києві: що це таке і як ним користуватися

STYLERЖиття    01.11.2018 - 14:35
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

У Києві 1 листопада в тестовому режимі запровадили електронний квиток

1 листопада у київському громадському транспорті запустили у тестовому режимі єдиний квиток. Styler розібрався, що таке е-квиток і як ним користуватися.

E-квиток - це безконтактна пластикова карта, яку можна придбати у кондуктора за 40 гривень в громадському транспорті, "Київпастрансу", в касах підземки, в спеціальних боксах, кіосках "ТурИнфо", "Преса" і "Кіосках". Стандартна вартість квитка становитиме 8 гривень. Але діють знижки при поповненні на велику суму. Наприклад, заплативши 325 гривень, ви отримаєте 50 поїздок по 6,5 гривень, що дозволяє заощадити 75 гривень. Таким чином, ви економите 19% від вартості квитка.

Запуск е-квитка у Києві: що це таке і як ним користуватисяЗапуск е-квитка у Києві: що це таке і як ним користуватися

Фото: Тарифи (vi.ill.in.ua)

Після покупки квитка потрібно зареєструватися особистому кабінеті. Поповнити картку можна за допомогою інтернет-банкінгу, терміналу або в спеціальних пунктах продажу. До них належать каси метро і "Київпастрансу", бокси PrivatBank, Ibox, EasyPay, 2Click, сервіси Ipay, Приват24, Portmone, EasyPay і кіоски, зазначені вище.

В автобусах, травмаях, тролейбусах і на станціях метро встановлені валідатори, які зчитують поїздку з карти. Потрібно тільки прикласти її до пристрою. Контролери зможуть перевірити реєстрацію квитка з допомогою спеціального обладнання.

Ті, хто не їздить у громадському транспорті постійно, зможуть придбати в спеціальних боксах, касах метро і "Київпастрансу" єдині паперові квитки з QR-кодом. Їх вартість становитиме 8 гривень, а принцип використання такий же, що і з звичайними картами.

Також додамо в Києві пройшов форум інновацій Kyiv Smart City Forum 2018.

До речі, на зупинках громадського транспорту встановлять стовпчики від наїзду.

Дивиться також:

 

Новини України транспортэлектронный билет
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся