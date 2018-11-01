Запуск е-билета в Киеве: что это такое и как им пользоваться

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В Киеве 1 ноября в тестовом режиме запустили электронный билет

1 ноября в киевском общественном транспорте запустили в тестовом режиме единый билет. Styler разобрался, что такое е-билет и как им пользоваться.

E-билет - это бесконтактная пластиковая карта, которую можно приобрести у кондуктора за 40 гривен в общественном транспорте, "Киевпасстранса", в кассах подземки, в специальных боксах, киосках "ТурИнфо", "Пресса" и "Т-Киосках". Стандартная стоимость билета будет составлять 8 гривен. Но действуют скидки при пополнении на большую сумму. Например, заплатив 325 гривен, вы получите 50 поездок по 6,5 гривен, что позволяет сэкономить 75 гривен. Таким образом, вы экономите 19% от стоимости билета.

Фото: Тарифы (vi.ill.in.ua)

После покупки билета нужно зарегистрироваться в личном кабинете. Пополнить карту можно при помощи интернет-банкинга, терминала или в специальных пунктах продажи. К ним относятся кассы метро и "Киевпасстранса", боксы PrivatBank, Ibox, EasyPay, 2Click, сервисы Ipay, Приват24, Portmone, EasyPay и киоски, указанные выше.

В автобусах, травмаях, троллейбусах и на станциях метро установлены валидаторы, которые считывают поездку с карты. Требуется только приложить ее к устройству. Контроллеры смогут проверить регистрацию билета с помощью специального оборудования.

Те, кто не ездит в общественном транспорте постоянно, смогут купить в специальных боксах, кассах метро и "Киевпасстранса" единые бумажные билеты с QR-кодом. Их стоимость будет составлять 8 гривен, а принцип использования такой же, что и с обычными картами.

Также добавим в Киеве прошел форум инноваций Kyiv Smart City Forum 2018.

Кстати, на остановках общественного транспорта установят столбики от наезда.

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