"10 місяців останки пролежали на згарищі": з'явилися подробиці пожежі в одеському таборі "Вікторія"

Фото: Пожежа в дитячому таборі "Вікторія" (facebook/Elena Lukash)

Співробітники правоохоронних органів не виявили тіла трьох дітей

В соціальній мережі Facebook журналістка Євгенія Моторевська розповіла про нові подробиці пожежі в одеському таборі "Вікторія", в результаті якої загинули діти. Після події правоохоронні органи пообіцяли знайти тіла загиблих, але останки трьох дітей так і залишилися лежати на згарищі.

Журналістка розповідає, що більше 10 місяців на згарищі табору пролежали останки дітей. Вона додала, що пошуки тіл проводились приватними експертами, яким вдалося за кілька годин зробити те, на що правоохоронні органи витратила більше півроку.

"Після пожежі, в вересні 2017го батьки отримали навіть не тіла дітей, а окремі фрагменти. Череп однієї з дівчат тоді так і не знайши. Слідчі лише розводили руками, а батьки за цей час ледь не збожеволіли. А зараз виявляється, що всі 10 місяців останки дітей просто пролежали на згарищі. Групі незалежних експертів, яких, до речі, за приватні гроші залучив батько однієї з загиблих дівчат, аби знайти кістки та зуби дітей знадобилося кілька години", — йдеться в повідомленні.

Фото: (facebook.com/e.motorevskaya)

Також Моторевська додала, що для якнайшвидшого розкриття всіх таємниць слідства якість будівництва і причини пожежі будуть розслідувати міжнародні експерти.

"Міжнародні експерти також найближчим часом спробують дати відповіді щодо якості будівництва та причин стрімкого займання корпусу. Адже, офіційне слідство зробити цього не спромоглося", — додала вона.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/e.motorevskaya

Також повідомляється, що через 2 місяці буде річниця з дня трагедії в дитячому таборі "Вікторія". До цього дня спічрайтери і співробітники правоохоронних органів проведуть брифінги і прес-конференції, на яких прокоментують розслідування.

Нагадаємо, що суд продовжив арешт директору табору "Вікторія". До цього, 6 червня Київський районний суд Одеси відхилив клопотання департаменту освіти і науки міськради Одеси про зняття арешту з частини дитячого табору "Вікторія".

Також повідомлялося, що Київський районний суд Одеси у травні відмовив у відводі головуючого судді у кримінальному провадженні за обвинуваченням директора дитячого табору "Вікторія".

Відео: (video.rbc.ua)