"10 месяцев останки пролежали на пепелище": появились подробности пожара в одесском лагере "Виктория"

Фото: Пожар в детском лагере "Виктория" (facebook/Elena Lukash)

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили тела трех детей

В социальной сети Facebook журналистка Евгения Моторевская рассказала о новых подробностях пожара в одесском лагере "Виктория", в результате которого погибли дети. После случившегося правоохранительные органы пообещали найти тела погибших, но останки трех детей так и остались лежать на пепелище.

Журналистка рассказывает, что более 10 месяцев на пепелище лагеря пролежали останки детей. Она добавила, что поиски тел проводились частными экспертами, которым удалось за несколько часов сделать то, на что правоохранительные органы потратила более полугода.

"После пожара, в сентябре 2017-го родители получили даже не тела детей, а отдельные фрагменты. Череп одной из девочек тогда так и не нашли. Следователи лишь разводили руками, а родители за это время чуть не сошли с ума. А сейчас оказывается, что все 10 месяцев останки детей просто пролежали на пепелище. Группе независимых экспертов, которых, кстати, за частные деньги привлек отец одной из погибших девочек, чтобы найти кости и зубы детей понадобилось несколько часов", — говорится в сообщении.

Фото: (facebook.com/e.motorevskaya)

Также Моторевская добавила, что для скорейшего раскрытия всех тайн следствия качество строительства и причины возгорания будут расследовать международные эксперты.

"Международные эксперты также в ближайшее время попытаются ответить по качеству строительства и причин стремительного возгорания корпуса. Ведь, официальное следствие сделать этого не смогло", — добавила она.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/e.motorevskaya

Также сообщается, что через 2 месяца будет годовщина со дня трагедии в детском лагере "Виктория". К этому дню спичрайтеры и сотрудники правоохранительных органов проведут брифинги и пресс-конференции, на которых прокомментируют расследование.

Напомним, что суд продлил арест директору лагеря "Виктория". До этого, 6 июня Киевский районный суд Одессы отклонил ходатайство департамента образования и науки горсовета Одессы о снятии ареста с части детского лагеря "Виктория".

Также сообщалось, что Киевский районный суд Одессы в мае отказал в отводе председательствующего судьи в уголовном производстве по обвинению директора детского лагеря "Виктория".

Видео: (video.rbc.ua)