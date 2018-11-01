До 100-річчя ЗУНР відомий гурт записав трек, який "сколихне українського слухача"

Колаж РБК-Україна

У новій версії легендарної композиції можна почути також фолк-мотиви кримських татар

Відомий львівський гурт ROCKOKO разом з балетом "Життя" презентував авторську обробку на стрілецьку композицію Богдана Лепкого "Чуєш, Брате Мій". Реліз треку відбувся 1 листопада - у цей день Україна святкує 100-річний ювілей від дня створення ЗУНР - Західноукраїнської Народної Республіки.

"Нашою обробкою ми маємо на меті нагадати усім українцям про існування у народній пісенній спадщині цього чудового твору. Є пісні, які стають народними - "Чуєш, Брате Мій" одна з таких. Сподіваємося, цей твір знову сколихне українського слухача", - коментують композицію учасники гурту.

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Нове аранжування до відомого треку зробив учасник ROCKOKO Михайло Романишин. За його словами, у новій версії на початку твору можна почути фолк-мотиви кримських татар, які стилістично переплітаються із фолк-мотивами пісні Джамали "1944".

Додамо, що пісню "Чуєш, Брате Мій" свого часу переспівували знані українські виконавці, серед яких Квітка Цісик та гурт "Один В Каное".

Відео: YouTube/odynvkanoeofficial

Нагадаємо, що нещодавно парламент постановив урочисто відзначити на державному рівні 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР.

Раніше київська рок-група представила пісню і кліп, присвячені пам'яті десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та екіпажу Іл-76, збитого бойовиками при посадці в аеропорту "Луганськ".

Відео: РБК-Україна