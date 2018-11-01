К 100-летию ЗУНР известная группа записала трек, который "всколыхнет украинского слушателя"

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В новой версии легендарной композиции можно услышать также фолк-мотивы крымских татар

Известная львовская группа ROCKOKO вместе с балетом "Життя" презентовал авторскую обработку на стрелковую композицию Богдана Лепкого "Чуєш, Брате Мій". Релиз трека состоялся 1 ноября - в этот день Украина празднует 100-летний юбилей со дня создания ЗУНР - Западноукраинской Народной Республики.

"Нашей обработкой мы хотим напомнить всем украинцам о существовании в народном песенном наследии этого замечательного произведения. Есть песни, которые становятся народными - "Чуєш, Брате Мій" одна из таких. Надеемся, это произведение снова всколыхнет украинского слушателя", - комментируют композицию участники группы.

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Новую аранжировку к известному треку сделал участник ROCKOKO Михаил Романишин. По его словам, в новой версии в начале произведения можно услышать фолк-мотивы крымских татар, которые стилистически переплетаются с фолк-мотивами песни Джамалы "1944".

Добавим, что песню "Чуєш, Брате Мій" в свое время перепевали известные украинские исполнители, среди которых Квитка Цисык и группа "Один В Каное".

Видео: YouTube/odynvkanoeofficial

Напомним, что недавно парламент постановил торжественно отметить на государственном уровне 100-летия провозглашения Акта Злуки УНР и ЗУНР.

Ранее киевская рок-группа представила песню и клип, посвященные памяти десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и экипажа Ил-76, сбитого боевиками при посадке в аэропорту "Луганск".

Видео: РБК-Украина