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102-річного австралійця можуть посадити на 7 років за сексуальне домагання

STYLERЖиття    26.10.2018 - 07:35
Старий. Фото: pixabay.com
Старий. Фото: pixabay.com

Чоловік з Сіднея напав на 94-річну жінку

В Австралії 102-річний чоловік сексуально домагався 94-річну жінку, передає The Sydney Morning Herald.

Інцидент стався в одному з будинків престарілих міста Сідней. Старий напав на жінку прямо під час обіду.

Велелюбного старому звинуватили в непристойній нападі з обтяжуючими обставинами.

що Прибули в будинок престарілих поліцейські заарештували його. Літньому чоловікові загрожує тюремне ув'язнення на термін до семи років. Суд призначено на 20 листопада 2018 року в місцевому суді Уеверлі.

Співробітник будинку престарілих заявив, що глибоко жалкує, що напад стався саме в установі:

"Ми співчуваємо мешканці та її сім'ї, за те, що вони переживають. Безпека і добробут наших жителів - наш головний пріоритет, і ми зв'язалися з поліцією і департаментом охорони здоров'я, як тільки дізнались про це".

Нагадаємо, раніше оголені офіціанти влаштували веселу вечірку в будинку пристарілих.

Також стала відома жаліслива історія читаючої бабусі в київському супермаркеті.

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