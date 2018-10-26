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102-летнего австралийца могут посадить на 7 лет за сексуальное домогательство

STYLERЖизнь    26.10.2018 - 07:35
Старик. Фото: pixabay.com
Старик. Фото: pixabay.com

Мужчина из Сиднея напал на 94-летнюю даму

В Австралии 102-летний мужчина сексуально домогался 94-летнюю женщину, передает The Sydney Morning Herald.

Инцидент произошел в одном из домов престарелых города Сидней. Старик напал на даму прямо во время обеда.

Любвеобильного старику обвинили в непристойном нападении с отягчающими обстоятельствами.

Прибывшие в дом престарелых полицейские арестовали его. Пожилому мужчине грозит тюремное заключение на срок до семи лет. Суд назначен на 20 ноября 2018 года в местном суде Уэверли.

Сотрудник дома престарелых заявил, что глубоко сожалеет, что нападение произошло именно в их учреждении:

"Мы сочувствуем жительнице и ее семье, за то, что они переживают. Безопасность и благополучие наших жителей - наш главный приоритет, и мы связались с полицией и департаментом здравоохранения, как только узнали об этом".

Напомним, ранее обнаженные официанты устроили веселую вечеринку в доме престарелых.

Также стала известна душещипательная история читающей бабушки в киевском супермаркете.

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