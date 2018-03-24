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12-річна школярка в Івано-Франківську отруїлася електронною сигаретою

STYLERLIFE        24.03.2018 - 09:43
Фото: дівчинка в школі (УНІАН)
Фото: дівчинка в школі (УНІАН)

Хлопчик, який приніс в школу гаджет, купив електронну сигарету на ринку

В Івано-Франківську 12-річна школярка потрапила до лікарні через отруєння рідиною в електронній сигареті. Про це повідомляє місцевий портал Місто.

Дитина отруїлася після того, як рідина для сигарети пролили в класі.

З'ясувалося, що принесли в школу електронну сигарету і заправку до неї хлопчаки. Намагаючись заправити сигарету під час перерви, вони пролили вміст картриджа на парту.

Пізніше п'ять їх однокласниць відчули нездужання - нудоту і головний біль. Чотирьом дівчаткам надала допомогу місцева медсестра, а щоб привести до тями п'яту, довелося викликати швидку допомогу.

Дівчинку госпіталізували. Медики припускають, що причиною отруєння дитини стало масло, яким заправляють електронні сигарети.

У поліції після перевірки відзначили, що вилучена рідина має різкий специфічний запах, і зараз проводиться її аналіз.

Хлопчик, який приніс в школу гаджет, пояснив, що купив електронну сигарету на ринку, а рідина до неї отримав в подарунок.

Нагадаємо, в Краматорську померла шестирічна дівчинка, яка через необережність впала зі сходів в школі.

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Теги: сигареты, школа
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