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12-летняя школьница в Ивано-Франковске отравилась электронной сигаретой

STYLERLIFE        24.03.2018 - 09:43
Фото: девочка в школе (УНИАН)
Фото: девочка в школе (УНИАН)

Мальчик, который принес в школу гаджет, купил электронную сигарету на рынке

В Ивано-Франковске 12-летняя школьница попала в больницу из-за отравления жидкостью в электронной сигарете. Об этом сообщает местный портал Місто.

Ребенок отравился после того, как жидкость для сигареты пролили в классе.

Выяснилось, что принесли в школу электронную сигарету и заправку к ней мальчишки. Пытаясь заправить сигарету во время перемены, они пролили содержимое картриджа на парту.

Позже пять их одноклассниц почувствовали недомогание – тошноту и головную боль. Четырем девочкам оказала помощь местная медсестра, а чтобы привести в чувство пятую, пришлось вызвать скорую помощь.

Девочку госпитализировали. Медики предполагают, что причиной отравления ребенка стало масло, которым заправляют электронные сигареты.

В полиции после проверки отметили, что изъятая жидкость имеет резкий специфический запах, и сейчас проводится ее анализ.

Мальчик, который принес в школу гаджет, объяснил, что купил электронную сигарету на рынке, а жидкость к ней получил в подарок.

Напомним, в Краматорске умерла шестилетняя девочка, которая по неосторожности упала с лестницы в школе.
 

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Теги: сигареты, школа
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