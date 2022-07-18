18 липня: яке відзначаємо свято та його головні заборони, у кого іменини

18 липня православні християни вшановують пам'ять Афанасія Афонського, візантійського ченця, який жив у X столітті та прославився як засновник першого і головного монастиря на Святій Горі Афон - Монастиря Велика Лавра. У народі дата відома під назвою Афанасьєв день, а ще - Місячне свято, оскільки з місяцем були пов'язані особи обряди, вірування, традиції.

Що за заборони і правила побутували в старовину 18 липня, які прикмети та повір'я існували - читайте нижче в матеріалі Styler.

Раніше в Православній Церкві України розповіли, які будуть в липні в церковному календарі особи дати і свята.

Додамо, перед цим ми писали, за що в цей місяць треба молитися кожен день.