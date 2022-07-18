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18 липня: яке відзначаємо свято та його головні заборони, у кого іменини

Фото: яке свято 18 липня (facebook.com/petro poroshenko)
Автор: Володимир Костирін

18 липня православні християни вшановують пам'ять Афанасія Афонського, візантійського ченця, який жив у X столітті та прославився як засновник першого і головного монастиря на Святій Горі Афон - Монастиря Велика Лавра. У народі дата відома під назвою Афанасьєв день, а ще - Місячне свято, оскільки з місяцем були пов'язані особи обряди, вірування, традиції.

Що за заборони і правила побутували в старовину 18 липня, які прикмети та повір'я існували - читайте нижче в матеріалі Styler.

Особливості та традиції цього свята

  • У наших пращурів була приказка, що на Афанасьєв день місяць на небі грає, сил додає.
  • Саме свято вважали "чоловічим", тому з настанням темряви чоловіки у віці виводили парубків збирати чоловічі сили, просячи у них у нічного світила.
  • Також чимало було і замовлянь на місяць: на зростаючу читали особливі слова на прикликання кохання і фінансове благополуччя, на спадаючий - відводили лихо і відвертали пристріт, очищали організм, а на повний - загадували заповітні бажання на їх швидке виконання.
  • Господині в цю дату випікали особливі пряники та булочки у формі півмісяця. Важливо було під час приготування додавати в них мед, мак, горіхи, вершкове масло, а потім ще й полити готову здобу варенням, сиропом, посипати цукатами. Головне, щоб випічка не була прісна - в іншому випадку вважали, що таке напівголодне буде і життя.

У кого іменини 18 липня

У цю дату дні ангела відзначають: Анна, Афанасій, Варвара, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихон.

Що не можна робити в цей день

  • Поганою прикметою вважалося сидіти в цей день насамоті вдома - забобонні вважали, що так можна насидіти собі самотність.
  • Для роботи вдома по господарству, і особливо для початку ремонту ця дата теж вважалася несприятливою.
  • У це свято не варто було працювати з гострими предметами, позаяк в разі рани, як говорили, вона тривалий час не буде гоїтися.
  • Також заборонялося в цей день ділитися з іншими своїми і чужими секретами, наговорювати на людей і пліткувати.

Основні прикмети 18 липня

  • Багато повір'їв і прикмет в це свято пов'язані з місяцем. Так, якщо в цю дату місяць в небі грає, то це обіцяло багатий урожай.
  • Якщо вночі місяць ясний, то це до теплої та сухої осені.
  • Зоряне небо обіцяло ясну погоду.
  • Якщо ж хмарно в нічний час і багато зірок, це віщувало негоду вже скоро.
  • Якщо в нічному небі місяць маленький та блідий - скоро підуть затяжні дощі.

Раніше в Православній Церкві України розповіли, які будуть в липні в церковному календарі особи дати і свята.

Додамо, перед цим ми писали, за що в цей місяць треба молитися кожен день.

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