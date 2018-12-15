20 років в ефірі: "Караоке на Майдані" закривається

Фото: Ігор Кондратюк (прес-служба)

Остання зйомка відбудеться 16 грудня

Популярне українське шоу "Караоке на Майдані" завершує своє існування. Передача, яка так полюбилася українцям, виходила раз на тиждень протягом 20 років. Останній раз співаки-аматори зберуться не в центрі міста, а біля ялинки на ВДНГ, це буде фінальна програма.

17 січня 2019 року культова телегра України "Караоке на майдані" відзначить ювілей – 20 років на екрані.

Фото: Афіша (прес-служба)

А вже в цю неділю, 16 грудня пройдуть останні зйомки "Караоке на майдані". Так що кожен може взяти участь і подивитися на знімальний процес, а можливо і порахувати гроші учасникам. Ігор Кондратюк запрошує всіх бажаючих 16 грудня на зйомку відразу двох фінальних програм:

1) фінальної програми року, в якій 5 кращих співаків 2018 року розіграють звання "Найкращий народний співак України" та автомобіль від багаторічного партнера програми;

2) і зйомка святкової передачі, присвяченій ювілею "Караоке на майдані" - 20 років. Ці програми будуть останніми, знятими для ТБ.

"На зйомках 16 грудня на вас чекає велика кількість приємних сюрпризів, позитиву, захоплення, натхнення, а також нереально багато запрошених зіркових гостей, серед них: ALYOSHA, Тарас Тополя, Павло Табаков, Наталія Валевська, групи AVIATOR і KADNAY, Яна Соломко, Маша Собко, Олександр Скічко, Віка з "Неангелів" і багато-багато інших. Повірте, сумувати не доведеться! Хіба що, ця смуток від зворушливості атмосфери на майданчику, - розповів Ігор Кондратюк.

Також шоумен також розкрив секрет успіху передач, передають "Факти".

"Це вокальна гра, в якій може взяти участь кожен. Не треба проходити кастинги, кудись записуватися, потрібно просто постаратися бути на коні в той день, коли проходить зйомка. Програма — ігрова форма народних талантів. Архаїчна Форма, вона не має яскравої сцени, але як і раніше подобається як глядачам, учасникам, так і мені і моїй команді", - сказав він.

Фото: Ведучий Ігор Кондратюк (stb.ua)

За словами Ігоря, передача, яка велася 20 років, була його віддушиною.

"Караоке на Майдані» для мене, як і для багатьох, стало віддушиною в житті. Я виходжу перед своїми глядачами і сам співаю з ними, ні про що не думаючи. Зрозуміло, що програма застаріла, адже вона придумана ще в минулому столітті. Але щоразу, приїжджаючи з нею в нове місто, я збираю на майданчику більше п'яти тисяч чоловік! Скажіть мені, хто це зробить ще? Звичайно, дуже хочеться запустити щось подібне, але вже на абсолютно новому рівні. І дай Бог, щоб мій новий проект протримався так довго, як "Караоке". Тільки, не впевнений, що в 75 років я буду залишатися активним, недурною і ненудным ведучим. Поживемо — побачимо", - підсумував Кондратюк.

Як раніше повідомлялося, Ігор Кондратюк запустив національний флешмоб.