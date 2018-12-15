20 лет в эфире: "Караоке на Майдане" закрывается

Фото: Игорь Кондратюк (пресс-служба)

Последняя съемка состоится 16 декабря

Популярное украинское шоу "Караоке на Майдане" завершает свое существование. Передача, которая так полюбилась украинцам, выходила раз в неделю на протяжении 20 лет. Последний раз певцы-аматоры соберутся не в центре города а возле елки на ВДНГ, это будет финальная программа.

17 января 2019 года культовая телеигра Украины "Караоке на майдане" отметит юбилей – 20 лет на экране.

Фото: Афиша (пресс-служба)

А уже в это воскресенье, 16 декабря пройдут последние съемки "Караоке на майдане". Так что каждый может принять участие и посмотреть на съемочный процесс, а возможно и посчитать деньги участникам. Игорь Кондратюк приглашает всех желающих 16 декабря на съемку сразу двух финальных программ:

1) финальной программы года, в которой 5 лучших певцов 2018 года разыграют звание "Лучший народный певец Украины" и автомобиль от многолетнего партнера программы;

2) и съемка праздничной передачи, посвященной юбилею "Караоке на майдане" - 20 лет. Эти программы будут последними, снятыми для ТВ.

"На съемках 16 декабря вас ожидает большое количество приятных сюрпризов, позитива, восторга, вдохновения, а также нереально много приглашенных звездных гостей, среди них: ALYOSHA, Тарас Тополя, Павел Табаков, Наталия Валевская, группы AVIATOR и KADNAY, Яна Соломко, Маша Собко, Александр Скичко, Вика из "НеАнгелов" и много-много других. Поверьте, грустить не придется! Разве что, эта грусть будет от трогательности атмосферы на площадке, - рассказал Игорь Кондратюк.

Также шоумен также раскрыл секрет успеха передач, передают "Факты".

"Это вокальная игра, в которой может принять участие каждый. Не надо проходить кастинги, куда-то записываться, нужно просто постараться быть на коне в тот день, когда проходит съемка. Программа — игровая форма народных талантов. Форма архаичная, она не имеет яркой сцены, но по-прежнему нравится как зрителям, участникам, так и мне и моей команде", - сказал он.

Фото: Ведущий Игорь Кондратюк (stb.ua)

По словам Игоря, передача, которая велась 20 лет, была его отдушиной.

"Караоке на Майдане» для меня, как и для многих, стало отдушиной в жизни. Я выхожу перед своими зрителями и сам пою с ними, ни о чем не думая. Понятно, что программа устарела, ведь она придумана еще в прошлом веке. Но каждый раз, приезжая с ней в новый город, я собираю на площадке более пяти тысяч человек! Скажите мне, кто это сделает еще? Конечно, очень хочется запустить что-то подобное, но уже на совершенно новом уровне. И дай Бог, чтобы мой новый проект продержался так же долго, как "Караоке". Только, не уверен, что в 75 лет я буду оставаться активным, неглупым и ненудным ведущим. Поживем — увидим", - подытожил Кондратюк.

Как ранее сообщалось, Игорь Кондратюк запустил национальный флешмоб.