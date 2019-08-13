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20-річна модель з Івано-Франківська стала винуватицею масштабного ДТП: усі деталі

STYLERЖиття    13.08.2019 - 20:31
20-річна модель з Івано-Франківська стала винуватицею масштабного ДТП: усі деталі
Фото: Влада Твардовська (starfaceoftheseason com)

У здійсненні масштабної аварії за участю п'яти автомобілів підозрюють юну модель з Франківська

В Івано-Франківську 12 серпня біля нічного клубу відбулося масштабне ДТП. BMW не впорався з керуванням і наїхав на острівець безпеки, після чого машина влетіла "а парковку нічного клубу, пошкодивши чотири припаркованих автомобілі. Винуватицею аварії стала 20-річна модель з Івано-Франківська Влада Твардовська, пише "Фіртка".

Наголошується, що хлопець 1987 року народження, який був за кермом"Ніссана" госпіталізований з підозрою на перелом гомілки.

Стало відомо, що водій BMW Влада Твардовська навчається в Прикарпатському національному університеті. В минулому році брала участь у конкурсі краси і моди Star Face of the season s's-2018 і стала обличчям бренду "Калуський бровар".

20-річна модель з Івано-Франківська стала винуватицею масштабного ДТП: усі деталі20-річна модель з Івано-Франківська стала винуватицею масштабного ДТП: усі деталі

Фото Влада Твардовська (starfaceoftheseason com)

За інформацією местніх ЗМІ, дівчина не вживала алкоголь і була твереза. Сама Твардовська поки не коментує ситуацію.

Як ми раніше писали, у Києві п'яний водій влаштував масове ДТП і ледь не збив людину. На вулиці Преображенська в Солом'янському районі біля ринку чоловік за кермом Nissan Micra зупинив свій рух, врізавшись в дерево, але перед цим він зіткнувся з чотирма автомобілями і зніс лоток, в якому продавали кавуни.

До речі, у справі про смертельне ДТП у Харкові за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова намітився абсолютно несподіваний поворот.

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