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20-летняя модель из Ивано-Франковска стала виновницей масштабного ДТП: все детали

STYLERЖизнь    13.08.2019 - 20:31
20-летняя модель из Ивано-Франковска стала виновницей масштабного ДТП: все детали
Фото: Влада Твардовская (starfaceoftheseason com)

В совершении масштабной аварии с участием пяти автомобилей подозревают юную модель из Франковска

В Ивано-Франковске 12 августа возле ночного клуба произошло масштабное ДТП. BMW не справился с управлением и наехал на островок безопасности, после чего машина влетела на парковку ночного клуба, повредив четыре припаркованных автомобиля. Виновницей аварии стала 20-летняя модель из Ивано-Франковска Влада Твардовская, пишет "Фіртка".

Отмечается, что парень 1987 года рождения, который был за рулем"Ниссана" госпитализирован с подозрением на перелом голени.

Стало известно, что водитель BMW Влада Твардовская учится в Прикарпатском национальном университете. В прошлом году участвовала в конкурсе красоты и моды Star Face of the season s's-2018 и стала лицом бренда "Калушский пивовар".

20-летняя модель из Ивано-Франковска стала виновницей масштабного ДТП: все детали20-летняя модель из Ивано-Франковска стала виновницей масштабного ДТП: все детали

Фото Влада Твардовская (starfaceoftheseason com)

По информации местніх СМИ, девушка не употребляла алкоголь и была трезвая. Сама Твардовская пока не комментирует ситуацию.

Как мы ранее писали, в Киеве пьяный водитель устроил массовое ДТП и чуть не сбил человека. На улице Преображенская в Соломенском районе около рынка мужчина за рулем Nissan Micra остановил свое движение, врезавшись в дерево, но перед этим он столкнулся с четырьмя автомобилями и снес лоток, в котором продавали арбузы.

Кстати, в деле о смертельном ДТП в Харькове с участием Алены Зайцевой и Геннадия Дронова наметился совершенно неожиданный поворот.

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