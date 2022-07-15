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20-річна українка померла через карієс: лікар розповіла, як не допустити трагедії

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П'ятниця 15 липня 2022 13:48
20-річна українка померла через карієс: лікар розповіла, як не допустити трагедії Ілюстративне фото: Карієс призвів до смерті молодої українки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

20-річна дівчина через звичайний карієс отримала ураження серця, несумісне з життям. Причина тому - небажання лікувати чи видаляти хворі зуби під час протезування.

Про це розповіла Вікторія П'єц, лікар-паталогоанатом зі Львова.

За словами медика, пацієнтка, яка опинилася на її столі для розтину мала інфекційний ендокардит мітрального та аортального клапанів (запальне ураження клапанів серця, внаслідок інвазії збудників на них). У неї були двічі протезовані клапани (механічний протез), і невилікувані 13 каріозних зубів.

Розтин показав сепсис, множинні абсцеси нирок, селезінки, мозку та нашарування на протезах.

Чому так сталося?

До смерті молодої дівчини призвело вогнище інфекції (у даному випадку) - зуби, що уражені карієсом, та пародонтитом.

Викликана інфекція бактерією, що відіграє роль в утворенні зубного нальоту і в подальшому утворенні карієсу. Посмертний посів показав Streptococcus mutans.

"Через пульпу, яку пронизують нерви та кровоносні судини інфекція потрапляє в кровотік. Далі для неї немає перешкод, вона може вражати будь-який орган (серце, нирки, суглоби і т. д.)", - розповіла медик.

У цієї дівчини стрептокок осів на серцевих клапанах. Їй робили протезування, проте, ні лікувати каріозні зуби, ні видаляти їх вона не хотіла.

20-річна українка померла через карієс: лікар розповіла, як не допустити трагедії

Фото: Карієс треба лікувати вчасно (freepik)

Наступив рецидив, бактерія осіла на протезі клапана і це був показ до повторного втручання на серці. На жаль, навіть потужні антибіотики вже не працювали.

Стрептококи з течією крові осіли і у нирках, і в селезінці, й у головному мозку.

Як запобігти трагедії

  • Регулярно відвідувати стоматолога (2 рази на рік)
  • Робити гігієну ротової порожнини
  • Лікувати карієс (і дітям теж, навіть якщо зуби молочні)
  • Ретельно чистити зуби (з використанням монопучка і зубної нитки, 2 рази на день)

Раніше лікарка розповіла, чи може утримання стати причиною простатиту.

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