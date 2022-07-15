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20-летняя украинка умерла из-за кариеса: врач рассказала, как не допустить трагедии

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Пятница 15 июля 2022 13:48
20-летняя украинка умерла из-за кариеса: врач рассказала, как не допустить трагедии Иллюстративное фото: Кариес привел к смерти молодой украинки (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

20-летняя девушка из-за обычного кариеса получила поражение сердца, несовместимое с жизнью. Причина тому - нежелание лечить или удалять больные зубы во время протезирования.

Об этом рассказала Виктория Пьец, врач-паталогоанатом из Львова.

По словам медика, пациентка, которая оказалась на ее столе для вскрытия имела инфекционный эндокардит митрального и аортального клапанов (воспалительное поражение клапанов сердца, вследствие инвазии возбудителей на них). У нее были дважды протезированные клапаны (механический протез), и невылеченные 13 кариозных зубов.

Вскрытие показало сепсис, множественные абсцессы почек, селезенки, мозга и наслоение на протезах.

Почему так случилось?

К смерти молодой девушки привел очаг инфекции (в данном случае) - зубы, пораженные кариесом и пародонтитом.

Вызвана инфекция бактерией, что играет роль в образовании зубного налета и в дальнейшем образовании кариеса. Посмертный посев показал Streptococcus mutans.

"Через пульпу, которую пронизывают нервы и кровеносные сосуды инфекция попадает в кровоток. Дальше для нее нет препятствий, она может поражать любой орган (сердце, почки, суставы и т. д.)", - рассказала медик.

У этой девушки стрептококк осел на сердечных клапанах. Ей делали протезирование, однако, ни лечить кариозные зубы, ни удалять их она не хотела.

20-летняя украинка умерла из-за кариеса: врач рассказала, как не допустить трагедии

Фото: Кариес надо лечить вовремя (freepik)

Наступил рецидив, бактерия осела на протезе клапана и это было показание к повторному вмешательству на сердце. К сожалению, даже мощные антибиотики уже не работали.

Стрептококки с током крови осели и в почках, и в селезенке и в головном мозге.

Как предотвратить трагедию

  • Регулярно посещать стоматолога (2 раза в год)
  • Делать гигиену ротовой полости
  • Лечить кариес (и детям тоже, даже если зубы молочные)
  • Тщательно чистить зубы (с использованием монопучка и зубной нити, 2 раза в день)

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