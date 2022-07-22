ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

22 липня: яке церковне свято відзначаємо, що не можна робити в цей день

Новость на русском →
П'ятниця 22 липня 2022 06:02
22 липня: яке церковне свято відзначаємо, що не можна робити в цей день Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

У православному календарі 22 липня відзначається день пам'яті священномучеників Панкратія і Кирила. Тоді ж в народі святкується Чорничний день або Ягідник.

Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте в матеріалі Styler.

Згідно з переказами, Панкратій жив за часів Ісуса Христа і був родом з Антіохії. Його батько був близький з учнями Спасителя. Після смерті батьків Панкратій залишив мирське життя і став відлюдником в понтійських горах. Багато років він провів у печері в молитвах і глибокому духовному роздумі. Там він зустрів апостола Петра, який забрав його з собою в Антіохію, а потім в Кілікію.

Разом з апостолом Павлом Панкратія висвятили в єпископи Тавроменії на Сицилії. Протягом місяця святитель Панкратій побудував в Тавроменії храм, де здійснював богослужіння і трудився над християнською освітою народу. Число віруючих росло з кожним днем, і практично всі жителі Тавроменії і сусідніх міст за час його єпископства прийняли християнство.

Багато років Панкратій стояв на чолі громади, поки на нього не напали язичники і не забили до смерті камінням. Мощі Панкратія покояться в розташованому в Римі храмі, названим ім'ям священномученика.

Святий Кирило жив у III столітті за імператора Діоклетіана і його співправителя Максиміліана. Це був час жорстоких гонінь і переслідувань християн. Кирило теж піддався гонінням за свою віру. Від нього вимагали зречення від Христа, але він чинив опір і за це був кинутий в темницю. Після довгих тортур його веліли спалити.

Звичаї цього дня

Селяни на Русі в кінці липня зазвичай збирали перший урожай огірків. Вважалося, що найперший зірваний огірок повинен з'їсти наймолодший член сім'ї, щоб наступний рік був врожайним.

Крім того, в цей день предки зазвичай відправлялися збирати чорницю. Якщо цієї ягоди в лісі багато, значить взимку будуть справжні тріскучі морози, вважалося на Русі. Якщо ж, навпаки, чорниця до 22 липня ще не встигла, чекали холодної осені. З чорниці варили варення на зиму, пекли з нею пироги.

Головні прикмети дня

  • До 22 липня чорниця не встигла — буде холодна осінь.
  • Тьмяний місяць - дощі зарядять до кінця липня.
  • Зірки світять яскраво - буде гроза.
  • Багато чорниці вродило - зима буде морозною.
  • Риба стрибає над водою - до дощу.
  • Павук плете павутину поруч з житлом — розпогодиться.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не варто працювати і починати нові справи — вони не зададуться.
  • Не можна відмовляти в допомозі іншим людям — не отримаєш потім підмоги, коли сам опинишся в біді.
  • Рік буде невдалим, якщо 22 липня лихословити.
  • Лаятися з рідними.

Іменини сьогодні святкують Кирило і Панкратій.

Нагадаємо, раніше в ПЦУ розповіли, які в липні особи дати і свята в православному календарі.

А також перед цим ми писали, за що треба молитися кожен день цього місяця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя