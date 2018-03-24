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24 березня поховають українську співачку, яка возродила баладу "Пливе кача по Тисині"

STYLERLIFE        24.03.2018 - 14:23
Фото: Віра Баганич (facebook.com toyelviv)
Фото: Віра Баганич (facebook.com toyelviv)

"У Віри Степанівни був дуже душевний оксамитовий голос"

24 березня поховають  співачку Закарпатського академічного народного хору Віру Баганич. Вона померла 22 березня у віці 80 років. У неї було хворе серце, до свого дня народження вона не дожила два тижні. Популярність до неї прийшла після виконання балади "Гей, пливе кача по Тисині".

"Цю пісню вона виконувала акапела. Нею зривала величезні овації глядачів ще в далеких 60-х роках. Її люди не відпускали зі сцени. І вона була вимушена ще раз і ще раз співати заново цю баладу", - розповіла художній керівник Закарпатського народного хору Наталія Петий-Потапчук, цитує Gazeta.ua .

До неї охоче записувалися на консультації співаки,  які тільки починали свою кар'єру.

"У Віри Степанівни був дуже душевний оксамитовий голос. Її просто неможливо було переспівати. Тому іншим залишалося просто вчитися. Записувалися до неї на консультації багато людей", - сказала Наталія.

Як раніше писав Styler, на Закарпатті у четвер, 22 березня, пішла з життя українська співачка Віра Баганич, возродившая баладу "Пливе кача по Тисині". Про це повідомляє прес-центр Закарпатської ОДА. Народна співачка, заслужена артистка України Віра Баганич (по чоловікові Гамага) народилася 5 квітня 1937 року в смт Воловець у багатодітній сім'ї.

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Теги: похорон, смерть
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