24 марта похоронят украинскую певицу, возродившую балладу "Пливе кача по Тисині"

"У Веры Степановны был очень душевный бархатный голос"

24 марта похоронят певицу Закарпатского академического народного хора Веру Баганич. Она скончалась 22 марта в возрасте 80 лет. У нее было больное сердце, до своего дня рождения она не дожила две недели. Популярность к ней пришла после исполнения баллады "Гей, пливе кача по Тисині".

"Эту песню она исполняла акапелла. Ею срывала огромные овации зрителей еще в далеких 60-х годах. Ее люди не отпускали со сцены. И она была вынуждена еще раз и еще раз петь заново эту балладу", - рассказала художественный руководитель Закарпатского народного хора Наталья Петий-Потапчук, цитирует Gazeta.ua .

К ней охотно записывались на консультации певцы, только начинавшие свою карьеру.

"У Веры Степановны был очень душевный бархатный голос. Ее просто невозможно было перепеть. Поэтому другим оставалось просто учиться. Записывались к ней на консультации много людей", - сказала Наталья.

Как ранее писал Styler, на Закарпатье в четверг, 22 марта, ушла из жизни украинская певица Вера Баганич, возродившая балладу "Пливе кача по Тисині". Об этом сообщает пресс-центр Закарпатской ОДА. Народная певица и заслуженная артистка Украины Вера Баганич (по мужу Гамага) родилась 5 апреля 1937 года в пгт Воловец в многодетной семье.

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