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24 марта похоронят украинскую певицу, возродившую балладу "Пливе кача по Тисині"

STYLERLIFE        24.03.2018 - 14:23
Фото: Вера Баганич (facebook.com toyelviv)
Фото: Вера Баганич (facebook.com toyelviv)

"У Веры Степановны был очень душевный бархатный голос"

24 марта похоронят певицу Закарпатского академического народного хора Веру Баганич. Она скончалась 22 марта в возрасте 80 лет. У нее было больное сердце, до своего дня рождения она не дожила две недели. Популярность к ней пришла после исполнения баллады "Гей, пливе кача по Тисині".

"Эту песню она исполняла акапелла. Ею срывала огромные овации зрителей еще в далеких 60-х годах. Ее люди не отпускали со сцены. И она была вынуждена еще раз и еще раз петь заново эту балладу", - рассказала художественный руководитель Закарпатского народного хора Наталья Петий-Потапчук, цитирует Gazeta.ua .

К ней охотно записывались на консультации певцы, только начинавшие свою карьеру.

"У Веры Степановны был очень душевный бархатный голос. Ее просто невозможно было перепеть. Поэтому другим оставалось просто учиться. Записывались к ней на консультации много людей", - сказала Наталья.

Как ранее писал Styler, на Закарпатье в четверг, 22 марта, ушла из жизни украинская певица Вера Баганич, возродившая балладу "Пливе кача по Тисині". Об этом сообщает пресс-центр Закарпатской ОДА. Народная певица и заслуженная артистка Украины Вера Баганич (по мужу Гамага) родилась 5 апреля 1937 года в пгт Воловец в многодетной семье.

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