25 років мовчали: в мережі скандал після заяви ПЦУ про поминальних днях

Поминальні дні у 2019 році випадуть на 5 і 7 травня
Поминальні дні після Великодня в 2019 році випадуть на 5 і 7 травня. У неділю – Червона гірка, а у вівторок – Радониця. Перед Поминальними днями ПЦУ зробила заяву, в якій попросила українців не нести на могили штучні квіти. У соціальній мережі Facebook під публікацією в співтоваристві РБК-Україна між користувачами розгорівся справжній скандал думок.
ПЦУ закликала українців у Поминальні дні не приносити на могили рідних штучні квіти. В Помісній автокефальній українській православній церкві наголосили, що найкраще вшанувати пам'ять померлих родичів молитвою.
"Варто пам'ятати, що пластикове сміття - це, перш за все, шкода для навколишнього природного середовища, створеного Богом, і небезпека для здоров'я і життя людей", - йдеться в повідомленні.
У ПЦУ підкреслили, що Церква закликає відмовитися від екологічно шкідливих пластикових квітів на кладовищах, оскільки вони "не мають нічого спільного з християнською вірою і не допоможуть померлим в осягненні Царства Небесного".
Поминальні дні 2019 – заява ПЦУ викликало скандал в мережі (фото: pixabay.com)
В мережі по-різному поставилися до заяви Церкви. Деякі зазначили, що це не єдина проблема в Україні, деякі задалися питанням, чому раніше ніхто не робив подібних заяв:
Поминальні дні 2019 – заява ПЦУ викликало скандал в мережі (скріншоти)
Як повідомлялося, раніше священики заявили, що у поминальні дні приносити пластикові квіти на цвинтарі - гріх, так як П'ята Заповідь говорить нам: "Не убий!", а "цим сміттям ми вбиваємо самих себе".
Нагадаємо, що в Польщі священики спалили книги, які нібито суперечать канонам християнства". Серед літературних творів виявилися книги Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.