25 лет молчали: в сети скандал после заявления ПЦУ о поминальных днях

Поминальные дни 2019 – заявление ПЦУ вызвало скандал в сети (коллаж РБК-Украина)

Поминальные дни в 2019 году выпадут на 5 и 7 мая

Поминальные дни после Пасхи в 2019 году выпадут на 5 и 7 мая. В воскресенье – Красная горка, а во вторник – Радоница. Перед Поминальными днями ПЦУ сделала заявление, в котором попросила украинцев не нести на могилы искусственные цветы. В социальной сети Facebook под публикацией в сообществе РБК-Украина между пользователями разгорелся настоящий скандал мнений.

ПЦУ призвала украинцев в Поминальные дни не приносить на могилы родных искусственные цветы. В Поместной автокефальной украинской православной церкви подчеркнули, что лучше всего почтить память умерших родственников молитвой.

"Стоит помнить, что пластиковый мусор - это, прежде всего, вред для окружающей природной среды, созданной Богом, и опасность для здоровья и жизни людей", - говорится в сообщении.

В ПЦУ подчеркнули, что Церковь призывает отказаться от экологически вредных пластиковых цветов на кладбищах, поскольку они "не имеют ничего общего с христианской верой и не помогут почившему в постижении Царства Небесного".

Поминальные дни 2019 – заявление ПЦУ вызвало скандал в сети (фото: pixabay.com)

В сети по-разному отнеслись к заявлению Церкви. Некоторые отметили, что это не единственная проблема в Украине, некоторые задались вопросом, почему ранее никто не делал подобных заявлений:

А сам обряд "гробки", с едой на могилах - это действительно христианство??? Смущают только пластиковые цветочки? really??

Запретить продажу и производство и тогда вопрос отпадет, иначе ваши призывы будут тщетными.

Торговля в церкви противна Богу. Но во многих церквях есть торговые киоски.

Если не будут цветы в продаже, не будет и на могилах. Зачем разрешают производство, если такой вред?

И заодно запретите, машины, автобусы, печи в ч/секторе и т. д. Запретите даже рты открывать.

Если эти пластиковые цветы уже в виде продукции в продаже, то утилизацию их в любом случае придется проводить… либо с кладбищенских свалок либо с каких-то других… а желание отметить свое посещение могилы родственников: если нужно изменить атрибутику, то тут должна церковь проявить инициативу, предложив альтернативу... ну допустим церковная просвирка со свечкой и отпечатанной молитвой за упокой.

Лучше посадить живые цветы! Зачем копить на кладбище мусор, его и так вокруг хватает…

Почему 25 лет ни слова не было об этом??? Почему сейчас?! Почему просто не запретить продажу и изготовление!???

Надо строить мусороперерабатывающие заводы. В Европе пластик добавляют в укладку дорог, прочность таких дорог возрастает в разы.

Достучаться до сознания наших граждан сложно. Этими папуасскими цветочками "украсят" все кладбища на следующей неделе, потом год никто на могилках не убирается.

Раздули из мухи слона, нашли самое страшное зло на планете.

Нужно поставить охрану на входе кладбища, и заворачивать людей с ядовитыми венками, ежели сами не понимают.

Поминальные дни 2019 – заявление ПЦУ вызвало скандал в сети (скриншоты)

Как сообщалось, ранее священники заявили, что в поминальные дни приносить пластиковые цветы на кладбище - грех, так как Пятая Заповедь говорит нам: "Не убей!", а "этим мусором мы убиваем самих себя".

Напомним, что в Польше священники сожгли книги, которые якобы "противоречат канонам христианства". Среди литературных произведений оказались книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере.