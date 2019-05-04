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25 лет молчали: в сети скандал после заявления ПЦУ о поминальных днях

STYLERЖизнь    04.05.2019 - 13:10
25 лет молчали: в сети скандал после заявления ПЦУ о поминальных днях
Поминальные дни 2019 – заявление ПЦУ вызвало скандал в сети (коллаж РБК-Украина)

Поминальные дни в 2019 году выпадут на 5 и 7 мая

Поминальные дни после Пасхи в 2019 году выпадут на 5 и 7 мая. В воскресенье – Красная горка, а во вторник – Радоница. Перед Поминальными днями ПЦУ сделала заявление, в котором попросила украинцев не нести на могилы искусственные цветы. В социальной сети Facebook под публикацией в сообществе РБК-Украина между пользователями разгорелся настоящий скандал мнений.

ПЦУ призвала украинцев в Поминальные дни не приносить на могилы родных искусственные цветы. В Поместной автокефальной украинской православной церкви подчеркнули, что лучше всего почтить память умерших родственников молитвой. 

"Стоит помнить, что пластиковый мусор - это, прежде всего, вред для окружающей природной среды, созданной Богом, и опасность для здоровья и жизни людей", - говорится в сообщении.

В ПЦУ подчеркнули, что Церковь призывает отказаться от экологически вредных пластиковых цветов на кладбищах, поскольку они "не имеют ничего общего с христианской верой и не помогут почившему в постижении Царства Небесного".

25 лет молчали: в сети скандал после заявления ПЦУ о поминальных днях

Поминальные дни 2019 – заявление ПЦУ вызвало скандал в сети (фото: pixabay.com)

В сети по-разному отнеслись к заявлению Церкви. Некоторые отметили, что это не единственная проблема в Украине, некоторые задались вопросом, почему ранее никто не делал подобных заявлений:

  • А сам обряд "гробки", с едой на могилах - это действительно христианство??? Смущают только пластиковые цветочки? really??
  • Запретить продажу и производство и тогда вопрос отпадет, иначе ваши призывы будут тщетными.
  • Торговля в церкви противна Богу. Но во многих церквях есть торговые киоски.
  • Если не будут цветы в продаже, не будет и на могилах. Зачем разрешают производство, если такой вред?
  • И заодно запретите, машины, автобусы, печи в ч/секторе и т. д. Запретите даже рты открывать.
  • Если эти пластиковые цветы уже в виде продукции в продаже, то утилизацию их в любом случае придется проводить… либо с кладбищенских свалок либо с каких-то других… а желание отметить свое посещение могилы родственников: если нужно изменить атрибутику, то тут должна церковь проявить инициативу, предложив альтернативу... ну допустим церковная просвирка со свечкой и отпечатанной молитвой за упокой.
  • Лучше посадить живые цветы! Зачем копить на кладбище мусор, его и так вокруг хватает…
  • Почему 25 лет ни слова не было об этом??? Почему сейчас?! Почему просто не запретить продажу и изготовление!???
  • Надо строить мусороперерабатывающие заводы. В Европе пластик добавляют в укладку дорог, прочность таких дорог возрастает в разы.
  • Достучаться до сознания наших граждан сложно. Этими папуасскими цветочками "украсят" все кладбища на следующей неделе, потом год никто на могилках не убирается.
  • Раздули из мухи слона, нашли самое страшное зло на планете.
  • Нужно поставить охрану на входе кладбища, и заворачивать людей с ядовитыми венками, ежели сами не понимают.

25 лет молчали: в сети скандал после заявления ПЦУ о поминальных днях25 лет молчали: в сети скандал после заявления ПЦУ о поминальных днях

Поминальные дни 2019 – заявление ПЦУ вызвало скандал в сети (скриншоты)

Как сообщалось, ранее священники заявили, что в поминальные дни приносить пластиковые цветы на кладбище - грех, так как Пятая Заповедь говорит нам: "Не убей!", а "этим мусором мы убиваем самих себя".

Напомним, что в Польше священники сожгли книги, которые якобы "противоречат канонам христианства". Среди литературных произведений оказались книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

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