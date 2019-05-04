25 лет молчали: в сети скандал после заявления ПЦУ о поминальных днях

Поминальные дни в 2019 году выпадут на 5 и 7 мая
Поминальные дни после Пасхи в 2019 году выпадут на 5 и 7 мая. В воскресенье – Красная горка, а во вторник – Радоница. Перед Поминальными днями ПЦУ сделала заявление, в котором попросила украинцев не нести на могилы искусственные цветы. В социальной сети Facebook под публикацией в сообществе РБК-Украина между пользователями разгорелся настоящий скандал мнений.
ПЦУ призвала украинцев в Поминальные дни не приносить на могилы родных искусственные цветы. В Поместной автокефальной украинской православной церкви подчеркнули, что лучше всего почтить память умерших родственников молитвой.
"Стоит помнить, что пластиковый мусор - это, прежде всего, вред для окружающей природной среды, созданной Богом, и опасность для здоровья и жизни людей", - говорится в сообщении.
В ПЦУ подчеркнули, что Церковь призывает отказаться от экологически вредных пластиковых цветов на кладбищах, поскольку они "не имеют ничего общего с христианской верой и не помогут почившему в постижении Царства Небесного".
Поминальные дни 2019 – заявление ПЦУ вызвало скандал в сети (фото: pixabay.com)
В сети по-разному отнеслись к заявлению Церкви. Некоторые отметили, что это не единственная проблема в Украине, некоторые задались вопросом, почему ранее никто не делал подобных заявлений:
Поминальные дни 2019 – заявление ПЦУ вызвало скандал в сети (скриншоты)
Как сообщалось, ранее священники заявили, что в поминальные дни приносить пластиковые цветы на кладбище - грех, так как Пятая Заповедь говорит нам: "Не убей!", а "этим мусором мы убиваем самих себя".
Напомним, что в Польше священники сожгли книги, которые якобы "противоречат канонам христианства". Среди литературных произведений оказались книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере.