27 діджеїв фестивалю Sziget: кого слухати в цьому році

Sziget повернеться в Будапешт цього літа 7-13 серпня (фото: прес-служба)

На Sziget2019 можна буде почути B. Traits, Avalon Emerson, Objekt, Red Axes, Blawan, Courtesy, Butch, KiNK, Margaret Dygas та багатьох інших

Наймасштабніший фестиваль Європи продовжує доповнювати лайн-ап, радуючи шанувальників новими іменами. Цього разу новина, в першу чергу, для шанувальників електронної музики.

Colosseum - одна з найбільших сцен Sziget - арена 360 градусів, повністю складена з палет - оголосила прогресивний лайн-ап з 27 діджеїв світового класу. Серед них: B. Traits, Avalon Emerson, Objekt, Red Axes, Blawan, Courtesy, Butch, KiNK, Margaret Dygas і багато інших.

B. Traits - діджей року за версією всесвітньо відомого журналу Mixmag. Дівчина відома своїм унікальним комбінуванням жанрів, безперешкодно перестрибуючи з драм-н-бейс в індустріальне техно, денс-поп і назад.

B. Traits

Blawan - електронний інноватор з Великобританії немов балансує між мейнстрімом і андеграундом, будучи ключовим учасником електронної сцени з моменту свого першого дабстеп-релізу в 2009 році. Трек "Why They Hide Their Bodies Under My Garage" приніс Blawan визнання кожного від Skrillex до Jeff Mills, і його унікальне техно на Sziget обіцяє стати знаковим сетом.

Blawan

Avalon Emerson порядно бешкетував останніми роками, представивши ряд релізів і незабутніх сетів по всьому світу, включаючи виступ у Berghain Panorama Bar.

Avalon Emerson

Інді-електронний дует з Ізраїлю Red Axes представить на Sziget сет, в якому є все - вплив диско, хауса, гаражного року, пост-панку, психоделічного року і техно.

Red Axes

Також цього літа на сцені Colosseum: болгарська саунд-продюсер KiNK, який був названий свого часу Resident Advisor кращим лайв-перформером електронної сцени, голландський діджей і керівник власного лейбла Courtesy, техно-хаус фаворит wAFF, бразильський прорив Anna, колишній саунд-дизайнер Prince - Black Asteroid, електронний хамелеон Butch, техно-бойзбенд Fjaak і багато інших.

Нагадаємо, Sziget повернеться в Будапешт цього літа 7-13 серпня. Ось вже багато років електронний лайн-ап є невід'ємною складовою великої програми фестивалю, яка складається з музики, мистецтва і перформансів і проходить на 60 локаціях з участю більш ніж 1000 артистів.