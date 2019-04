27 диджеев фестиваля Sziget: кого слушать в этом году

Sziget вернется в Будапешт этим летом 7-13 августа (фото: пресс-служба)

На Sziget2019 можно будет услышать B.Traits, Avalon Emerson, Objekt, Red Axes, Blawan, Courtesy, Butch, KiNK, Margaret Dygas и многих других

Самый масштабный фестиваль Европы продолжает дополнять лайнап, радуя поклонников новыми именами. На этот раз новость, в первую очередь, для поклонников электронной музыки.

Colosseum - одна из самых больших сцен Sziget - арена 360 градусов, полностью сложенная из паллет - объявила прогрессивний лайн-ап из 27 диджеев мирового класса. Среди них: B.Traits, Avalon Emerson, Objekt, Red Axes, Blawan, Courtesy, Butch, KiNK, Margaret Dygas и многие другие.

B.Traits - диджей года по версии всемирно известного журнала Mixmag. Девушка известна своим уникальным комбинированием жанров, беспрепятственно перепрыгивая с драм-н-бейс в индустриальное техно, дэнс-поп и обратно.

B.Traits

Blawan - электронный инноватор из Великобритании словно балансирует между мейнстримом и андеграундом, являясь ключевым участником электронной сцены с момента своего первого дабстеп-релиза в 2009 году. Трек "Why They Hide Their Bodies Under My Garage" принес Blawan признание каждого от Skrillex до Jeff Mills, и его уникальное техно на Sziget обещает стать знаковым сетом.

Blawan

Avalon Emerson порядочно пошумел в последние годы, представив ряд релизов и незабываемых сетов по всему миру, включая выступление в Berghain Panorama Bar.

Avalon Emerson

Инди-электронный дуэт из Израиля Red Axes представит на Sziget сет, в котором есть все - влияние диско, хауса, гаражного рока, пост-панка, психоделического рока и техно.

Red Axes

Также этим летом на сцене Colosseum: болгарский саунд-продюсер KiNK, который был назван в своё время Resident Advisor лучшим лайв-перформером электронной сцены, голландский диджей и руководитель собственного лейбла Courtesy, техно-хаус фаворит wAFF, бразильский прорыв Anna, бывший саунд-дизайнер Prince - Black Asteroid, электронный хамелеон Butch, техно-бойзбенд Fjaak и многие другие.

Напомним, Sziget вернется в Будапешт этим летом 7-13 августа. Вот уже много лет электронный лайн-ап является неотъемлемой составляющей большой программы фестиваля, которая состоит из музыки, искусства и перформансов и проходит на 60 локациях с участием более чем 1000 артистов.