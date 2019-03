На радость всем: фестиваль Sziget объявил последнего хедлайнера

Sziget состоится в августе в Будапеште (фото: пресс-служба)

В этом году Sziget может стать самым ярким фестивалем Европы

Sziget Festival - пятый крупнейший фестиваль в мире и любимый зарубежный фестиваль украинцев, объявил последнего хедлайнера лайн-апа 2019 - The National. Также программу дополнили еще 16 новых имен, среди которых Mura Masa, Honne, Tom Odell, Johnny Marr и David August.

Таким образом Sziget 2019 окончательно укомплектовал хедлайнерський состав. Новые имена органично дополнили лайн-ап, который был объявлен ранее и состоит из таких мировых звезд, как Ed Sheeran, Foo Fighters, Florence + The Machine, Post Malone, The 1975, Twenty One Pilots и Martin Garrix.

The National - одни из самых успешных и уважаемых американских рок-групп в истории. Их поэтический, меланхоличный инди-арт-рок принес группе многочисленные награды, включая Grammy в 2017 году. В творческом багаже американских инди-рокеров семь альбомов, четыре из которых попали в топ-500 альбомов всех времен по версии NME.

Выступление The National на Sziget станет одним из тех исторических концертов, которые нельзя пропустить.

The National

Новым дополнением к разножанровому лайн-апу стали и фолк-рокеры из Бруклина Big Thief, прославленный хаус-диджей Jax Jones, канадская экспериментальная рок-группа Broken Social Scene и исполнительница поп-баллад Grace Carter. Лайн-ап Sziget украсили безусловный король коллабораций и невероятный мультиинструменталист Mura Masa, один из самых известных британских музыкантов, экс-гитарист Smiths и Cribs - Johnny Marr и экспрессивный романтик Tom Odell.

Tom Odell

Саундтреком к солнечному венгерскому лету 2019 станет уникальное сочетание соула, фанка, рока и world music в музыке техасского психоделического рок-трио Khruangbin, в то время как синти-поп Honne идеально дополнит момент, когда солнце садиться за горизонт.

Также этим летом на Острове Свободы выступит ветеран хаус-музыки Sonny, электронная восходящая звезда - David August и талантливые музыканты Coheed & Cambria, Polo & Pan, Black Mountain, Ocean Alley и Burak Yeter.

Sziget Festival 2018

Напомним, за годы Sziget на фестивале выступали одни из самых выдающихся музыкантов современности, среди которых David Bowie, Oasis, The Stone Roses, Iggy Pop, Radiohead, Arctic Monkeys, Sex Pistols, Kendrick Lamar и многие другие.

Принимая фанов из более чем 100 стран, ежегодно Sziget распространяет идею Love Revolution, празднует и несет любовь, принятие, толерантность и свободу в сердце Будапешта и за его пределами. По результатам прошлого года Sziget получил премию NME Festival Awards за захватывающую атмосферу и премию UK Festival Awards как "Лучший зарубежный фестиваль". Готовясь к следующему лету, организаторы сообщают, что 27-й Sziget, который пройдет в этом году в Будапеште с 7 по 13 августа, должен стать самым масштабным и самым грандиозным за все годы провдения.

Ранее мы подготовили 10 лайфхаков, полученных на личном опыте - они наверняка пригодятся на острове тем, кто в 2019-м отправится на Sziget в первый раз.