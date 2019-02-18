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Фестиваль Sziget объявил новые имена: вы будете рады

STYLERЖизнь    18.02.2019 - 18:27
Фестиваль Sziget объявил новые имена: вы будете рады
Sziget (фото: пресс-служба)
Екатерина Скуридина
автор

В этом году Sziget обещает стать не только самым большим фестивалем Европы, но и одним из самых ярких

Лайнап фестиваля Sziget 2019 пополнили новые звездные имена. К ранее объявленным Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, Twenty One Pilots, The 1975 и Martin Garrix присоединились: один из самых узнаваемых и успешных артистов в истории рэпа Post Malone, номинант на Grammy James Blake, знаковые фигуры нулевых Franz Ferdinand и эмоциональная британская синти-поп-электростанция Years & Years.  

Post Malone - Better Now

Также в новой волне - американский треп-хаус-джаз-музыкант с ямайскими корнями Masego, новый инди-соул-кумир тинейджеров Yellow Days, французская певица с арабско-африканскими мотивами в музыке Jain, сингер-сонграйтер и мультиинструменталист Xavier Rudd и проповедники регги с социально-политическим месседжем Protoje & The Indignation.

Razorlight - Wire To Wire

Ну а кроме этого: техно-легенда из Детройта Richie Hawtin, инди-рок герои Razorlight, танцевальные электронщики Elderbrook, экспериментаторы Yeasayer и Son Lux, рэп-певица из Манчестера IAMDDB, немецкие синти-поп волшебники Roosevelt, а также Tove Styrke, Wanda, W&W, Vini Vici, Carnage, Sigala, Hucci, Anna of The North, Fakear, Valeras и Welshly Arms.

Новые имена на Sziget 2019

  • Post Malone
  • Franz Ferdinand
  • James Blake
  • Years & Years
  • Tove Lo 
  • Razorlight
  • Son Lux
  • Richie Hawtin CLOSER
  • Jain
  • Yeasayer
  • Yellow Days
  • Tove Styrke
  • Masego 
  • IAMDDB 
  • Protoje & The Indiggnation
  • Xavier Rudd
  • Wanda 
  • W&W
  • Vini Vici 
  • Carnage
  • Sigala
  • Hucci
  • Elderbrook
  • Roosevelt
  • Anna of The North
  • Fakear
  • Valeras 
  • Welshly Arms

Напомним, за годы Sziget на фестивале выступали одни из самых выдающихся музыкантов современности, среди которых David Bowie, Oasis, The Stone Roses, Iggy Pop, Radiohead, Arctic Monkeys, Sex Pistols, Kendrick Lamar и многие другие.

Принимая фанов из более чем 100 стран, ежегодно Sziget распространяет идею Love Revolution, празднует и несет любовь, принятие, толерантность и свободу в сердце Будапешта и за его пределами. По результатам прошлого года Sziget получил премию NME Festival Awards за захватывающую атмосферу и премию UK Festival Awards как "Лучший зарубежный фестиваль". Готовясь к следующему лету, организаторы сообщают, что 27-й Sziget, который пройдет в этом году в Будапеште с 7 по 13 августа, должен стать самым масштабным и самым грандиозным за все годы провдения.

Ранее мы подготовили 10 лайфхаков, полученных на личном опыте - они наверняка пригодятся на острове тем, кто в 2019-м отправится на Sziget в первый раз.

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