3 недорогих і доступних продукти, які допоможуть схуднути

Ця "трійця" першою спадає на думку всім, хто худне. Але ви точно здивуєтеся, скільки користі для здоров'я в цих простих і дешевих продуктах.

Нутриціолог Катя Медушкіна перерахувала в Instagram три недорогих і доступних продукти, які точно допоможуть вам схуднути.

1. Куряча грудка

КБЖУ: 113 / 23,6 / 1,9 / 0,4



Мінімум калорій і жирів і максимум легкозасвоюваного білка. Містить три елементи, які можна назвати коктейлем здорового серця і крові.

Залізо - найважливіший компонент для будови клітин крові. При нестачі заліза виникає залізодефіцитна анемія і ламається гемоглобін. А гемоглобін - транспортер кисню в клітини нашого тіла. Саме за допомогою кисню йде розщеплення і окислення жирів.

Вітамін В6 забезпечує обмін амінокислот і підсилює захисні функції організму. Він же необхідний для вироблення кров'яних тілець, гемоглобіну і регулює рівень гормонів

Магній потрібен для роботи м'язів. А серце - це теж м'яз. Регулює цукор в крові і кров'яний тиск.



Хочете схуднути і мати здоров'я, налягайте на курячу грудку. Якщо ви недолюблюєте її за "сухість", ви просто не вмієте її готувати.



2. Гречка

КБЖУ: 313 / 12,6 / 3,3 / 62,1



Гречка - хороший постачальник клітковини, покращує моторику кишечника, багата магнієм (що корисно для серця). А порція гречаної каші в 170 г закриває 98% потреби дорослої людини в магнії.

І ще дещо, чого ви не очікували, - гречка багата кальцієм. Це обов'язковий продукт для жінок 40+, адже в цьому віці потреба в кальції зростає.





У гречці багато корисного кальцію (фото: freepik.com)

3. Білокачанна капуста

КБЖУ: 27 / 1,8 / 0,1 / 4,1



Дешевий низькокалорійний продукт, який можна купити скрізь і в будь-який час року. Один листочок капусти містить 14% від добової норми вітаміну С, а якщо її заквасити, то в два рази більше.

Вітамін С - це потужний антиоксидант і запорука міцного імунітету. Але квашена капуста не рекомендується тим, у кого підвищена кислотність шлунка, є схильність до ентеритів і колітів. У цих випадках їжте свіжу.