Всього 3 кроки: проста, але дуже ефективна схема догляду за проблемною шкірою

Вона складається всього з трьох основних кроків, а результат вас приємно здивує.

Ранковий догляд за проблемною шкірою:

Крок 1: Вмийте обличчя

Ви вже знаєте(сподіваюся ?), що потрібно вмиватися не рідше одного разу на день, особливо якщо у вас є прищі, але чи знаєте ви, що насправді вам не потрібно постійно використовувати засіб для вмивання проти висипань? Шокуюче, я знаю. Але правда в тому, що більшість миючих засобів для вугрів занадто жорсткі і сушать, тому замість того, щоб лікувати ваше обличчя, вони просто руйнують захисний бар'єр вашої шкіри, роблячи вас більш вразливими до акне після кожного миття.

Замість цього використовуйте м'який миючий засіб без сульфатів - він розчинить надлишки шкірного сала, бруду і бактерій, не стягуючи шкіру і не залишаючи її стягнутою і роздратованою.

Крок 2: Зволоження

Послухайте: жирна і схильна до акне шкіра на 100 відсотків потребує вологи. Без неї ваші сальні залози перевантажуються і в кінцевому підсумку виробляють більше шкірного сала, щоб компенсувати це, що призводить до закупорки пор і надмірного блиску шкіри.

Тримайте шкіру збалансованою і зволоженою за допомогою легкого безмасляного зволожуючого крему (використовуйте лосьйон, якщо у вас суха/комбінована шкіра, і гель, якщо ваша шкіра жирна), який містить зволожуючі інгредієнти, такі як гіалуронова кислота, гліцерин і/або кераміди.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Крок 3: Наносьте SPF

Ви знаєте ці дратівливі сліди і шрами, які залишаються протягом декількох тижнів, а іноді і місяців після того, як у вас вискочив прищ? Так ось, ультрафіолетовий вплив сонця робить їх ще гірше (і, нагадаю, може також привести як до передчасного старіння, так і до раку шкіри). Тому, будь ласка, заради краси, наносите на обличчя сонцезахисний крем щоранку.

Переконайтеся, що використовувана вами формула (1) містить SPF 30 або більше, що є денним мінімумом, рекомендованим дерматологами; (2) забезпечує захист широкого спектру як від променів UVA (викликають ушкодження), так і від променів UVB (викликають рак); і (3) не комедогенна, що означає, що формула була протестована на предмет того, щоб не закупорювати пори.