30 музичних історій: культові BrainStorm ощасливили киян (фото)

BrainStorm в Києві (фото: Володимир Бугаєнко)

Пропонуємо вам ще раз зануритися в атмосферу щастя, яка панувала на довгоочікуваному концерті BrainStorm в Києві

12 грудня в столичному Caribbean Club Concert Hall з аншлагом відбувся концерт легендарної латвійської групи BrainStorm. Колектив представив українській публіці нову концептуальну програму "30 музичних історій", яку музиканти підготували до 30-річчя команди.

Латвійські романтики виконали найбільш знакові композиції за всю історію групи: "Maybe", "На заре", "Выходные", "Colder", "Скользкие улицы", "Ты не один", "Контакты", а також нові композиції "Про секс", "К осени" і "Рождество".

BrainStorm "порвали" Київ (фото: Володимир Бугаєнко)

Київська публіка дуже тепло приймала музикантів, хором співала улюблені пісні, та навіть після двогодинного концерту не хотіла відпускати гурт за лаштунки, знову і знову викликаючи BrainStorm на біс. Як сказали самі музиканти, вони давно не пам'ятають таких численних викликів на біс.

"Ми любимо такі клубні концерти за те, що можемо побачити кожного глядача аж до останнього ряду. Для нас - це особливий формат, особливі концерти, коли ти в постійному контакті з глядачем. Ми були щасливі бачити людей, які люблять нашу музику і підспівували майже всі пісні! Дуже дякуємо українській публіці за те тепло, яке подарувала нам!" - поділилися музиканти після концерту.

BrainStorm "порвали" Київ (фото: Володимир Бугаєнко)

Серед українських колег по цеху BrainStorm теж виявилося чимало шанувальників творчості групи. "30 музичних історій" прийшли послухати: лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк, співачка Марі Чеба, музикант Андрій "Муха" Самойло, музикант і ведучий Коля Серга та інші.

Зіркові гості на концерті BrainStorm в Київ (фото: Володимир Бугаєнко)