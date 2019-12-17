ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

30 музичних історій: культові BrainStorm ощасливили киян (фото)

STYLERЖиття    17.12.2019 - 09:35
30 музичних історій: культові BrainStorm ощасливили киян (фото)
BrainStorm в Києві (фото: Володимир Бугаєнко)

Пропонуємо вам ще раз зануритися в атмосферу щастя, яка панувала на довгоочікуваному концерті BrainStorm в Києві

12 грудня в столичному Caribbean Club Concert Hall з аншлагом відбувся концерт легендарної латвійської групи BrainStorm. Колектив представив українській публіці нову концептуальну програму "30 музичних історій", яку музиканти підготували до 30-річчя команди.

Латвійські романтики виконали найбільш знакові композиції за всю історію групи: "Maybe", "На заре", "Выходные", "Colder", "Скользкие улицы", "Ты не один", "Контакты", а також нові композиції "Про секс", "К осени" і "Рождество".

30 музичних історій: культові BrainStorm ощасливили киян (фото)

BrainStorm "порвали" Київ (фото: Володимир Бугаєнко)

Київська публіка дуже тепло приймала музикантів, хором співала улюблені пісні, та навіть після двогодинного концерту не хотіла відпускати гурт за лаштунки, знову і знову викликаючи BrainStorm на біс. Як сказали самі музиканти, вони давно не пам'ятають таких численних викликів на біс.

"Ми любимо такі клубні концерти за те, що можемо побачити кожного глядача аж до останнього ряду. Для нас - це особливий формат, особливі концерти, коли ти в постійному контакті з глядачем. Ми були щасливі бачити людей, які люблять нашу музику і підспівували майже всі пісні! Дуже дякуємо українській публіці за те тепло, яке подарувала нам!" - поділилися музиканти після концерту.

BrainStorm "порвали" Київ (фото: Володимир Бугаєнко)

Серед українських колег по цеху BrainStorm теж виявилося чимало шанувальників творчості групи. "30 музичних історій" прийшли послухати: лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк, співачка Марі Чеба, музикант Андрій "Муха" Самойло, музикант і ведучий Коля Серга та інші.

Зіркові гості на концерті BrainStorm в Київ (фото: Володимир Бугаєнко)

В п'ятницю 13-го Alina Pash показала новий "шаманський" кліп Відомий француз знову заспівав українською: ця пісня може стати хітом
Новини України музыка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся