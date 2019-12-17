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30 музыкальных историй: культовые BrainStorm осчастливили киевлян (фото)

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 09:35
30 музыкальных историй: культовые BrainStorm осчастливили киевлян (фото)
BrainStorm в Киеве (фото: Владимир Бугаенко)

Предлагаем вам еще раз окунуться в атмосферу счастья, которая царила на долгожданном концерте BrainStorm в Киеве

12 декабря в столичном Caribbean Club Concert Hall с аншлагом состоялся концерт легендарной латвийской группы BrainStorm. Коллектив представил украинской публике новую концептуальную программу "30 музыкальных историй", которую музыканты подготовили к 30-летию команды.

Латвийские романтики исполнили самые знаковые композиции за всю историю группы: "Maybe", "На заре", "Выходные", "Colder", "Скользкие улицы", "Ты не один", "Контакты", а также новые композиции "Про секс", "К осени" и "Рождество".

30 музыкальных историй: культовые BrainStorm осчастливили киевлян (фото)

BrainStorm "порвали" Киев (фото: Владимир Бугаенко)

Киевская публика очень тепло принимала музыкантов, хором пела любимые песни, и даже после двухчасового концерта не хотела отпускать группу за кулисы, вновь и вновь вызывая BrainStorm на бис. Как сказали сами музыканты, они давно не помнят таких многочисленных вызовов на бис.

"Мы любим такие клубные концерты за то, что можем увидеть каждого зрителя вплоть до последнего ряда. Для нас - это особенный формат, особенные концерты, когда ты в постоянном контакте со зрителем. Мы были счастливы видеть людей, которые любят нашу музыку и подпевали почти все песни! Спасибо большое украинской публике за то тепло, которое подарила нам!" - поделились музыканты после концерта.

BrainStorm "порвали" Киев (фото: Владимир Бугаенко)

Среди украинских коллег по цеху BrainStorm тоже оказалось немало поклонников творчества группы. "30 музыкальных историй" пришли послушать: лидер группы "Фіолет" Сергей Мартынюк, певица Мари Чеба, музыкант Андрей "Муха" Самойло, музыкант и ведущий Коля Серга и многие другие.

Звездные гости на концерте BrainStorm в Киев (фото: Владимир Бугаенко)

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