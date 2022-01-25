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4 продукти, які можна їсти перед сном без шкоди для фігури

Автор: Марина Настевич

Сучасна наука наполягає, що їсти ввечері не тільки можна, але і потрібно - навіть якщо ви намагаєтеся схуднути. Головне робити це не пізніше, ніж за 2-3 години до сну, а також знати, які саме продукти можна їсти на вечерю або пізній перекус дійсно без шкоди для фігури.

Відома тренер і експерт зі схуднення Марина Боржемська розповіла у своєму Instagram, які продукти можна з'їсти ввечері без наслідків для талії і боків.

Продукти, які можна вживати перед сном:

Мигдаль

Сирі горіхи мигдалю багаті магнієм, а це один з ключових компонентів для жіночого здоров'я. Він сприяє глибокому релаксу, розслабленню м'язів, що особливо добре після активних тренувань. Жменька мигдальних горішків перед сном допомагає швидко вирішити проблему безсоння. Але до 18-19:00 і до 5-6 шт.

Білок

Якісний білок без вмісту або з мінімальним вмістом жиру забезпечить ситість надовго і допоможе уникнути нічного переїдання - головного ворога витонченої фігури. Робіть ставку на тофу, хумус, бобові, індичку, яйця пашот і молоді сири.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Риба

Є два сорти риби, яка багата вітаміном В6 і омеги-3 жирних кислот - саме вони беруть активну участь у виробленні мелатоніну і серотоніну. Ось чому приготована на пару або на грилі риба з невеликою порцією овочів - та сама ідеальна вечеря, про яку всі говорять.

Чай з ромашки

Ромашковий чай - ідеальний продукт, яким варто завершувати свій день. Одна чашка цього чаю стимулює синтез гліцину - найважливішої речовини, яка нормалізує і активує процеси захисного гальмування в центральній нервовій системі, зменшує психоемоційне напруження, підвищує розумову працездатність.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ольга Усенко навчила за допомогою харчування боротися із запаленням в організмі.

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