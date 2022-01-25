4 продукта, которые можно есть перед сном без вреда для фигуры

Продукты, которые можно употреблять перед сном:

Миндаль

Сырые орехи миндаля богаты магнием, а это один из ключевых компонентов для женского здоровья. Он способствует глубокому релаксу, расслаблению мышц, что особенно хорошо после активных тренировок. Горстка миндальных орешков перед сном помогает быстро решить проблему бессонницы. Но до 18-19:00 и до 5-6 шт.



Белок

Качественный белок без содержания или с минимальным содержанием жира обеспечит сытость надолго и поможет избежать ночного переедания - главного врага изящной фигуры. Делайте ставку на тофу, хумус, бобовые, индейку, яйца пашот и молодые сыры.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Рыба

Есть два сорты рыбы, которая богата витамином В6 и омеги-3 жирных кислот - именно они принимают активное участие в выработке мелатонина и серотонина. Вот почему приготовленная на пару или на гриле рыба с небольшой порцией овощей - тот самый идеальный ужин, о котором все говорят.



Чай из ромашки

Ромашковый чай - идеальный продукт, которым стоит завершать свой день. Одна чашка этого чая стимулирует синтез глицина - важнейшего вещества, которое нормализует и активирует процессы защитного торможения в центральной нервной системе, уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность.

Иллюстративное фото (pexels.com)