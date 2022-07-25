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4 знаки Зодіаку накриє змінами до кінця липня: шукайте себе серед обраних!

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень розповість про чотири знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить в період з 25 по 31 липня 2022.

Прогнозом зі Styler поділитися знаменитий астролог Аріна Артурівна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Терези

Астролог зазначає, що авторитет Терезів буде визнаний і на роботі. Дуже вдалі будуть кредитні операції.

При цьому представникам знаку доведеться брати на себе відповідальність у розв'язанні питань сім'ї. Домочадці потребуватимуть вашої підтримки й визнавати ваш авторитет серед родичів.

Козеріг

Козерогам, які в пошуку роботи, на цьому тижні усміхнеться удача. Вони отримають хорошу пропозицію. Працюючих Козерогів чекає грошова винагорода за відмінну роботу.

Однак на цьому тижні варто бути гранично уважними в дорозі. Перевіряйте перед кожною поїздкою ваш автомобіль. Так само будьте обережні на воді та з водою.

Водолій

Астролог вважає, що ви легко знайдете варіанти, як в найкоротші терміни заробити/зібрати потрібну суму грошей.

Представникам Водолія слід бути дуже терплячими та уважними до своїх рідних. У сім'ї конфлікти можуть виникати на рівному місці через фінансові питання.

Риби

Представникам Риб на цьому тижні добре планувати зустрічі та переговори. Зустрічі будуть вдалими й проходитимуть дуже легко.

Якщо вам необхідно буде розв'язувати юридичні питання, ви можете спокійно звернутися до друзів або близьких родичів і цілком покладатися на їх допомогу в цьому.

Читайте також повний прогноз для всіх знаків Зодіаку на тиждень.

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