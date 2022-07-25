4 знака Зодиака накроет изменениями до конца июля: ищите себя среди избранных!

Гороскоп на неделю расскажет о четырех знаках Зодиака, которым больше всего повезет в период с 25 по 31 июля 2022.
Прогнозом со Styler поделиться знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
Астролог отмечает, что авторитет Весов будет признан и на работе. Очень удачны будут кредитные операции.
При этом представителям знака придется брать на себя ответственность в решении вопросов семьи. Домочадцы будут нуждаться в вашей поддержке и признавать ваш авторитет среди родственников.
Козерогам, которые в поиске работы, на этой неделе улыбнется удача. Они получат хорошее предложение. Работающих Козерогов ждет денежное вознаграждение за отличную работу.
Однако на этой неделе стоит быть предельно внимательными в дороге. Проверяйте перед каждой поездкой ваш автомобиль. Так же будьте осторожны на воде и с водой.
Астролог считает, что вы легко найдете варианты, как в кратчайшие сроки заработать/собрать нужную сумму денег.
Представителям Водолея следует быть очень терпеливыми и внимательными к своим родным. В семье конфликты могут возникать на ровном месте из-за финансовых вопросов.
Представителям Рыб на этой неделе хорошо планировать встречи и переговоры. Встречи будут удачными и проходить очень легко.
Если вам необходимо будет решать юридические вопросы, вы можете спокойно обратиться к друзьям или близким родственникам и всецело полагаться на их помощь в этом.
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