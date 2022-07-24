Гороскоп для всех знаков Зодиака с 25 по 31 июля: не впутывайтесь в авантюры и не рискуйте

Гороскоп на последнюю неделю июля говорит о том, что стоит быть осторожнее с оформлением документов, заключением договоров и денежными вопросами. Могут быть обманы, мошенничество и авантюры.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна . Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Овны будут решать вопросы семьи и дома. Поэтому всегда держите с собой устройство для подзарядки телефона, так как энергии в батарее не будет хватать.

Ремонт дома не желательно начинать на этой неделе. Начать начнете, но планы по завершению будут смещаться.

Телец

У Тельцов будет много поездок и общения. Придется решать вопросы бизнеса, так как планка по запланированным целям поставлена достаточно высоко и теперь придется очень много прикладывать усилий, чтобы не сорвать сроки их реализации.

Перед поездкой обязательно проверяйте машину. Документы и всю поступившую информацию тщательно проверяйте – возможен подлог.

Близнецы

Близнецам в случае ухудшения самочувствия стоит немедленно обратить внимание на здоровье. Чем раньше начнете лечение, тем быстрее и успешно оно закончится.

Так же не поддавайтесь на авантюры и не вкладывайте в сомнительные операции деньги.

Рак

Ракам придется вступить в конфронтацию с начальством либо с родителями. Но вы сумеете убедить их в своей правоте.

Откроется новый канал дохода, который будет связан либо с интернет-деятельностью, либо с участием в новом проекте.

Лев

Представителям Львов, кто занимается поступлением в ВУЗы, открыты все возможности для успешной сдачи экзаменов. Но будьте очень внимательны с документами.

Могут быть ошибки в персональных данных, что потом будет чревато задержкой в решении каких-либо вопросов в государственных органах.

Дева

Девам следует не ввязываться в авантюрные предприятия. Это может грозить в дальнейшем судебными разбирательствами. Так же не планируйте никаких поездок далеко от дома.

Не начинайте на этой неделе оформление документов для выезда заграницу. Возникнут непредвиденные ситуации, что в дальнейшем могут сделать это невозможным.

Весы

Представителям Весов придется брать на себя ответственность в решении вопросов семьи. Домочадцы будут нуждаться в вашей поддержке и признавать ваш авторитет среди родственников.

Авторитет так же будет признан и на работе. Очень удачны будут кредитные операции.

Скорпион

Скорпионам следует максимально проявить внимание и уважение в коммуникации с руководством или родителями.

Переговоры на этой неделе будут иметь не тот результат, на который вы надеялись. Во взаимоотношениях с вашей половинкой тоже будет не все радужно.

Стрелец

У Стрельцов будут меняться планы относительно поездок или будут задержки в оформлении документов. На этой неделе поступит денежная помощь от родственников.

Но не ввязывайтесь ни в какие авантюры с денежными операциями. Риск все потерять 100%. Юридические вопросы будут решаться очень благоприятно на этой неделе.

Козерог

Козерогам, которые в поиске работы, на этой неделе улыбнется удача. Они получат хорошее предложение о работе. Работающих Козерогов ждет денежное вознаграждение за отличную работу.

На этой неделе стоит быть предельно внимательными в дороге. Проверяйте перед каждой поездкой ваш автомобиль. Могут быть проблемы с горюче-смазочными ресурсами. Так же будьте аккуратны на воде и с водой.

Водолей

Представителям Водолея следует быть очень терпеливыми и внимательными к своим родным. В семье конфликты могут возникать на ровном месте из-за финансовых вопросов.

Но вам не стоит переживать по этому поводу, так как вы легко найдете варианты как в кратчайшие сроки заработать/собрать нужную сумму денег.

Рыбы

Представителям Рыб на этой неделе хорошо планировать встречи и переговоры. Встречи будут удачными и будут проходить очень легко.

Если вам необходимо будет решать юридические вопросы, вы можете спокойно обратиться к друзьям или близким родственникам и всецело полагаться на их помощь в этом.