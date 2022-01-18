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Ці 5 книг повинен прочитати кожен бізнесмен-початківець

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Вівторок 18 січня 2022 10:25
Ці 5 книг повинен прочитати кожен бізнесмен-початківець Тримайте добірку кращих книг для бізнесменів-початківців (колаж: Styler)
Автор: Styler

Мотиваційні книги дозволяють нам ставати розумнішими, надають можливості розкрити власний потенціал і, звичайно ж, покращити своє фінансове становище в перспективі.

Мотиватор і бізнесмен Олександр Задерей поділився з читачами Styler своєю добіркою книг, які зобов'язаний прочитати кожен підприємець-початківець.

"Мистецтво мислити масштабно" (Девід Шварц)

Девід Шварц - провідний американський експерт в області лідерства і мотивації, професор Університету Джорджії. Книга розширює внутрішні рамки, адже багато людей часто думають, що ні на що не здатні, а всі значущі бізнеси створюються кимось іншим.

Насправді все робиться таким же людьми, як і ми всі. Адже якщо хтось будує маленький магазин, а хтось - великий житловий комплекс, то питання тільки в масштабному мисленні.

Прочитавши книгу, ви почнете мислити творчо і масштабно, зміцнитися ваша впевненість в собі і дізнаєтеся, як перетворити будь-яку поразку в перемогу.

Коли я тільки починав бізнес в Херсоні, а мені говорили, що я вийду на всеукраїнський ринок, то я навіть не міг припустити, що мені це по плечу. А вже через два роки я відбудовував компанію в Києві і вже цілюся на весь світ.

Ці 5 книг повинен прочитати кожен бізнесмен-початківець


"Як чашка за чашкою будувалася Starbucks" (Говард Шульц)

Говард Шульц, який став генеральним директором Starbucks в 1987 році, яскраво описує, як пройшов шлях від однієї маленької кав'ярні до 30 тисяч закладів по всьому світу.

Ця історія доводить, що можна дотримуватися своїх принципів, створюючи компанію, яка приносить стабільно високий прибуток.

Прочитавши книгу, ви зрозумієте, чому Starbucks - це не просто кав'ярня, а ціла філософія, в яку закохані люди по всьому світу.

Ці 5 книг повинен прочитати кожен бізнесмен-початківець


"Продавець взуття" (Філ Найт)

Nike - один з найпопулярніших спортивних брендів у світі. Його засновник Філ Найт сьогодні один з найбагатших людей, а ще в юності жив дуже скромно.

Будучи студентом, Філ зайняв у батька 50 доларів і почав перепродувати кросівки з Японії. Сьогодні річний оборот компанії - вище 30 мільярдів доларів.

У книзі Філ Найт чесно розповідає, з якими труднощами йому довелося зіткнутися на шляху побудови компанії своєї мрії.

Ці 5 книг повинен прочитати кожен бізнесмен-початківець


"Сила впевненості в собі" (Браян Трейсі)

Ця книга дуже наочно покаже, що потрібно діяти, адже все залежить тільки від тебе, від твоєї рішучості. Ви знайдете відповідь на питання "чому одні люди домагаються успіху, а інші ні?" Ви дізнаєтеся, як виробити непохитну впевненість в собі.

Використовуючи поради Трейсі, ви зможете підвищити самооцінку, можливо, з'явиться сміливість ризикувати.

А будуючи свій бізнес, впевненість у своїх силах дуже важлива.

Ці 5 книг повинен прочитати кожен бізнесмен-початківець


"Думай як мільйонер "(Гарв Екер)

Книга добре показує, що якщо ти дійсно чогось хочеш, то це реалізується в твоєму житті. Якщо ти будеш думати про заробіток, про успіх, то вони будуть в твоєму житті.

Прочитавши "Думай як мільйонер", ви дізнаєтеся, про що думають, що відчувають і як надходять найбагатші люди планети.

Можливо, прийде розуміння, що заважає вам стати одним з них.

Ці 5 книг повинен прочитати кожен бізнесмен-початківець

"Я читаю не для того, щоб бути начитаним, адже не збираюся брати участь в передачах "Що? Де? Коли?", а для того, що б взяти для себе корисний досвід і інсайти з ведення бізнесу і всебічного розвитку. Ці книги будуть корисні саме підприємцям-початківцям, оскільки дуже наочно показують, що нині успішні бізнесмени колись починали лише з ідеї і скільки труднощів й перешкод було на їхньому шляху. На цей досвід можна спиратися, адже масштаб бізнесу насамперед починається з нашої голови", - коментує Олександр.

Крім того, продовжує він, підприємцям-початківцям варто пам'ятати, що свій бізнес - це не тільки спосіб заробітку, а перш за все справа, в якому є свої цінності і філософія.

Ці 5 книг повинен прочитати кожен бізнесмен-початківець

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