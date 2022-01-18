Эти 5 книг должен прочитать каждый начинающий бизнесмен

Мотивационные книги позволяют нам становиться умнее, предоставляют возможности раскрыть собственный потенциал и, конечно же, поправить свое финансовое положение в перспективе.

Мотиватор и бизнесмен Александр Задерей поделился с читателями Styler своей подборкой книг, которые обязан прочитать каждый начинающий предприниматель.

"Искусство мыслить масштабно" (Дэвид Шварц)

Дэвид Шварц - ведущий американский эксперт в области лидерства и мотивации, профессор Университета Джорджии. Книга расширяет внутренние рамки, ведь многие люди часто думают, что ни на что не способны, а все значимые бизнесы создаются кем-то другим.

На самом деле все делается таким же людьми, как и мы все. Ведь если кто-то, строит маленький магазин, а кто-то большой жилой комплекс, то вопрос только в масштабном мышлении.

Прочитав книгу, вы начнете мыслить творчески и масштабно, укрепиться ваша уверенность в себе и узнаете, как превратить любое поражение в победу.

Когда я только начинал бизнес в Херсоне, а мне говорили, что я выйду на всеукраинский рынок, то я даже не мог предположить, что мне это по плечу. А уже через два года я отстраивал компанию в Киеве и уже целюсь на весь мир.



"Как чашка за чашкой строилась Starbucks" (Говард Шульц)

Говард Шульц, который стал генеральным директором Starbucks в 1987 году, ярко описывает, как прошел путь от одной маленькой кофейни до 30 тысяч заведений по всему миру.

Эта история доказывает, что можно придерживаться своих принципов, создавая компанию, которая приносит стабильно высокую прибыль.

Прочитав книгу, вы поймете, почему Starbucks - это не просто кофейня, а целая философия, в которую влюблены люди по всему миру.



"Продавец обуви" (Фил Найт)

Nike - один из самых популярных спортивных брендов в мире. Ее основатель Фил Найт сегодня один из богатейших людей, а еще в юности жил очень скромно.

Будучи студентом, Фил занял у отца 50 долларов и начал перепродавать кроссовки из Японии. Сегодня годовой оборот компании - выше 30 миллиардов долларов.

В книге Фил Найт честно рассказывает, с какими трудностями ему пришлось столкнуться на пути построения компании своей мечты.



"Сила уверенности в себе" (Брайан Трейси)

Эта книга очень наглядно покажет, что нужно действовать, ведь все зависит только от тебя, от твоей решимости. Вы найдете ответ на вопрос "почему одни люди добиваются успеха, а другие нет?" Вы узнаете, как выработать непоколебимую уверенность в себе.

Используя советы Трейси, вы сможете повысить самооценку, возможно, появится смелость рисковать.

А строя свой бизнес, уверенность в своих силах очень важна.



"Думай как миллионер" (Харв Экер)

Книга хорошо показывает, что если ты действительно чего-то хочешь, то это реализуется в твоей жизни. Если ты будешь думать о заработке, об успехе, то они будут в твоей жизни.

Прочитав "Думай как миллионер", вы узнаете, о чем думают, что чувствуют и как поступают самые богатые люди планеты.

Возможно, придет понимание, что мешает вам стать одним из них.



"Я читаю не для того, чтобы быть начитанным, ведь не собираюсь участвовать в передачах "Что? Где? Когда?", а для того, что бы взять для себя полезный опыт и инсайты по ведению бизнеса и всестороннего развития. Эти книги будут полезны именно начинающим предпринимателям, поскольку очень наглядно показывают, что ныне успешные бизнесмены когда-то начинали лишь с идеи и сколько трудностей и препятствий было на их пути. На этот опыт можно опираться, ведь масштаб бизнеса прежде всего начинается с нашей головы", - комментирует Александр.

Кроме того, продолжает он, начинающим предпринимателям стоит помнить, что свой бизнес - это не только способ заработка, а прежде всего дело, в котором есть свои ценности и философия.