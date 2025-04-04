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5 модных трюков, которые поднимают самооценку: проверено имиджмейкером

Пятница 04 апреля 2025 16:14
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5 модных трюков, которые поднимают самооценку: проверено имиджмейкером Как поднять самооценку с помощью стиля (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Галина Денисюк

Как создать стильный образ, который работает на вашу уверенность и самооценку - независимо от возраста и фигуры?

В материале РБК-Украина (проект Styler) - 5 фишек от фэшн-эксперта Галины Денисюк, которые точно изменят ваш подход к гардеробу.

Носи то, что любишь, и что подходит

"Одежда несомненно влияет на нашу самооценку и настроение. Когда мы носим то, что нам подходит и что мы любим, это придает уверенности, а это, в свою очередь, сказывается на нашем поведении и восприятии себя. Правильный образ может поднять настроение, сделать день более продуктивным, а иногда даже помочь справиться с трудными ситуациями", - отмечает имиджмейкер.

Важно, чтобы одежда подчеркивала ваши сильные стороны. Например:

  • если вам нравится ваша фигура, выбирайте одежду, которая облегает силуэт
  • если хотите скрыть определенные части тела, отдавайте предпочтение свободным фасонам или используйте многослойность, чтобы создать гармоничный образ.

5 модных трюков, которые поднимают самооценку: проверено имиджмейкером
Одежда должна подходить (фото: instagram.com/sylviemus_)

Базовые вещи - ваш стильный фундамент

Важно иметь в гардеробе базовые вещи, которые всегда будут выглядеть стильно и в которых вам комфортно. Классические джинсы, белая рубашка, черный жакет - это вещи, которые всегда выглядят эффектно. Они легко комбинируются и создают ощущение организованности. А значит - меньше стресса с утра и больше уверенности.

И, конечно, аксессуары - маленькие детали, которые добавляют образу завершенности и подчеркивают ваш вкус.

Также экспериментируйте с цветами, чтобы увидеть, какие из них дают вам ощущение уверенности.

  • черный - создает впечатление элегантности и серьезности
  • красный - повышает энергию, ассоциируется с уверенностью и эмоциями
  • белый - ассоциируется с чистотой и спокойствием, придает ощущение легкости
  • синий - успокаивает и вызывает доверие
  • зеленый - символизирует баланс и гармонию.

5 модных трюков, которые поднимают самооценку: проверено имиджмейкеромБазовая одежда на каждый день (коллаж: РБК-Украина)

Комфорт равен уверенности

Ключ к уверенности - это комфорт. Выбирайте одежду, в которой вам удобно и которая позволяет вам двигаться естественно. Если вы чувствуете дискомфорт в определенной одежде, это может негативно влиять на вашу самооценку.
5 модных трюков, которые поднимают самооценку: проверено имиджмейкером
Одежда должна быть комфортной (фото: instagram.com/kristincabat)

Создание капсульного гардероба

Имея базовые, универсальные вещи, сочетающиеся между собой, вы сможете создавать множество вариантов образов, не тратя много времени на выбор одежды. Это даст вам ощущение организованности и позволит сосредоточиться на важных вещах вместо того, чтобы переживать, что надеть.
5 модных трюков, которые поднимают самооценку: проверено имиджмейкером
Капсульный гардероб - основа стиля (фото: instagram.com/kimturkington_)

Стиль - это про тебя, а не про тренды

Ваша индивидуальность важна. Если вы чувствуете, что определенные вещи отражают вашу личность или стиль жизни, носите их с удовольствием. Это может быть аксессуар или цветовая комбинация, которая вам близка. Ваша уверенность растет, когда вы не пытаетесь соответствовать чьему-то стандарту, а проявляете свой собственный стиль.
5 модных трюков, которые поднимают самооценку: проверено имиджмейкером
Важно, чтобы одежда подчеркивала вашу индивидуальность (фото: instagram.com/anoukyve)

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