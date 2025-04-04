5 модних трюків, які піднімають самооцінку: перевірено іміджмейкером

Як створити стильний образ, що працює на вашу впевненість і самооцінку - незалежно від віку та фігури?

У матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler) - 5 фішок від фешн-експертки Галини Денисюк, які точно змінять ваш підхід до гардероба.

Носи те, що любиш, і що пасує

"Одяг безсумнівно впливає на нашу самооцінку та настрій. Коли ми носимо те, що нам підходить і що ми любимо, це надає впевненості, а це, в свою чергу, позначається на нашій поведінці та сприйнятті себе. Правильний образ може підняти настрій, зробити день більш продуктивним, а іноді навіть допомогти впоратися з важкими ситуаціями", - наголошує іміджмейкер.

Важливо, щоб одяг підкреслював ваші сильні сторони. Наприклад:

якщо вам подобається ваша фігура, вибирайте одяг, який облягає силует

якщо хочете приховати певні частини тіла, надавайте перевагу вільним фасонам або використовуйте багатошаровість, щоб створити гармонійний образ.



Одяг має пасувати (фото: instagram.com/sylviemus_)

Базові речі - ваш стильний фундамент

Важливо мати в гардеробі базові речі, які завжди виглядатимуть стильно та у яких вам комфортно. Класичні джинси, біла сорочка, чорний жакет - це речі, які завжди виглядають ефектно. Вони легко комбінуються й створюють відчуття організованості. А значить - менше стресу зранку і більше впевненості.

І, звісно, аксесуари - маленькі деталі, які додають образу завершеності й підкреслюють ваш смак.

Також експериментуйте з кольорами, щоб побачити, які з них дають вам відчуття впевненості.

ч орний - створює враження елегантності та серйозності

- створює враження елегантності та серйозності ч ервоний - підвищує енергію, асоціюється з впевненістю та емоціями

- підвищує енергію, асоціюється з впевненістю та емоціями б ілий - асоціюється з чистотою і спокоєм, додає відчуття легкості

- асоціюється з чистотою і спокоєм, додає відчуття легкості с иній - заспокоює і викликає довіру

- заспокоює і викликає довіру зелений - символізує баланс і гармонію.

Базовий одяг на кожен день (колаж: РБК-Україна)

Комфорт дорівнює впевненість

Ключ до впевненості - це комфорт. Вибирайте одяг, у якому вам зручно і який дозволяє вам рухатись природно. Якщо ви відчуваєте дискомфорт у певному одязі, це може негативно впливати на вашу самооцінку.



Одяг повинен бути комфортним (фото: instagram.com/kristincabat)

Створення капсульного гардероба

Маючи базові, універсальні речі, що поєднуються між собою, ви зможете створювати безліч варіантів образів, не витрачаючи багато часу на вибір одягу. Це дасть вам відчуття організованості й дозволить зосередитись на важливих речах замість того, щоб переживати, що одягти.



Капсульний гардероб - основа стилю (фото: instagram.com/kimturkington_)

Стиль - це про тебе, а не про тренди

Ваша індивідуальність важлива. Якщо ви відчуваєте, що певні речі відображають вашу особистість або стиль життя, носіть їх із задоволенням. Це може бути аксесуар або кольорова комбінація, яка вам близька. Ваша впевненість росте, коли ви не намагаєтеся відповідати чиємусь стандарту, а виявляєте свій власний стиль.



Важливо, щоб одяг підкреслював вашу індивідуальність (фото: instagram.com/anoukyve)