5 причин відвідати Queen Symphonic Rock and Show

10 квітня у Києві вперше покажуть Queen Symphonic Rock and Show — британське шоу, яке претендує на звання одного із кращих спектаклів світу, що представляють музичну спадщину Queen. Цей концерт в корені відрізняється від усіх вистав, створених за мотивами творчості Queen, і на це є 5 об'єктивних причин.

Причина №1: у створенні шоу брав участь Браян Мей

Усі шанувальники творчості Queen знають, хто такий Браян Мей. Його внесок у створення пісень культового колективу безцінний, Мей — незмінний гітарист групи й автор понад 60 хітів, серед яких "We Will Rock You", "Mother Love" (спільно з Мерк'юрі), "Keep Yourself Alive", "Too Much Love Will Kill You", "The Show Must Go On" і багато інших.

Саме на оголошення Браяна Мея про пошук ударника в 1984 році відгукнувся студент стоматологічного факультету Роджер Тейлор (згодом — барабанщик Queen), а трохи пізніше до них приєднався і Фаррух Булсара, який узяв собі творчий псевдонім Фредді Мерк'юрі.

У 2002 році Браян Мей і Роджер Тейлор створили знаменитий мюзикл We Will Rock You, вокалісти якого тепер учасники Queen Rock & Symphonic Show. Мей тоді особисто брав участь у кастингах і відібрав найкращих. Саме вони вийдуть на сцену в Києві, щоб представити головні хіти Queen.

Причина №2: унікальний склад

Концерт Queen Rock & Symphonic Show — не просто триб'ют імені Queen. Це повноцінне симфорок-шоу, участь у якому беруть найкращі музиканти. Крім вокалістів зі знаменитого мюзиклу авторства учасників Queen Браяна Мея та Роджера Тейлора, на сцену вийдуть: рок-група з п'яти осіб і Національний симфонічний оркестр України.

Тільки уявіть: живий вокал, повний оркестр, рокове звучання гітар і ударних та зал, який співає в унісон улюблені пісні. Саме так будуть передані магія і велич Queen.

Причина №3: тільки хіти

Під час шоу в роково-симфонічному аранжуванні можна буде почути головні хіти Queen. Innuendo, Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Do not Stop Me Now, Radio Ga Ga і багато інших зазвучать по-особливому. Оригінальні концертні аранжування й еклектичність звучання Queen будуть відтворені бездоганно, бо цього вечора на сцені будуть тільки найкращі.

Причина №4: не тільки музика

Queen Rock & Symphonic Show — концертне шоу великого масштабу. Зміст, енергія і театральність пісень Queen максимально передані завдяки харизмі музикантів. Досвід участі вокалістів шоу в мюзиклах дозволяє їм не просто виконувати пісні, а й проживати кожну з них. Взаємодія чоловічих та жіночих голосів передає яскравість і артистичність унікального таланту Фредді Мерк'юрі, а ретельно підібрані дуети розкривають любовну лірику в композиціях Queen. Можливо, саме цього вечора шанувальники групи зможуть почути по-новому добре знайомі композиції.

Причина №5: шоу, яке вже оцінив світ

З моменту прем'єри у 2000 році вистава Queen Rock and Symphonic Show зібрала аншлаги в Австралії, Японії, США та Європі. У різний час виступи вокалістів та групи супроводжували Сіднейський симфонічний оркестр, Токійська філармонія, симфонічні оркестри Атланти і Колорадо. А концерт Queen Symphonic був записаний для радіо BBC Radio 2 Friday Night Is Music Night, яке транслювалося біля входу до лондонського театру "Колізеум" (Coliseum Theatre) — найбільшого театру у Вест-Енді для проведення оперних і балетних вистав.