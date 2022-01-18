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53-річна українська ведуча захопила формами під сонцем на березі океану (фото)

Автор: Styler

Телеведуча Надія Матвєєва провела новорічні свята на острові Мадейра.

І тепер 53-річна зірка поділилася в своєму Instagram не тільки враженнями від відпочинку, але також і спекотними фотографіями.

Особливий захват шанувальників викликав знімок в купальнику. На фото Надя ніжилася під сонцем на березі океану. Підтягнуте тіло ведучої дійсно вражає!

Надія Матвєєва на відпочинку (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

До слова, за словами Надії, зберігати стрункість їй допомагають базові фізичні вправи, скандинавська ходьба, а також тривалі піші прогулянки.

"За спиною океан. Але спиною до нього не страшно. Тому що я в басейні, в Порту-Моніш на Мадейрі. Лавові басейни створені на основі природно стікаючої в океан вулканічної лави. Окультурені людьми і підтримуються в прекрасній формі. У січні температура води +19...+21. Я купалася, звичайно", - прокоментувала знімки телеведуча.

Надія Матвєєва на відпочинку (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Надія Матвєєва раніше також демонструвала точні форми (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Раніше Надія Матвєєва публікувала фото з сонячного Кіпру і хвалилася стрункими формами в пляжних нарядах.

Також телеведуча розповідала, як стала жветвою грабіжників в столиці.

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