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53-летняя украинская ведущая восхитила формами под солнцем на берегу океана (фото)

Автор: Styler

Телеведущая Надежда Матвеева провела новогодние праздники на острове Мадейра.

И теперь 53-летняя звезда поделилась в своем Instagram не только впечатлениями от отдыха, но также и знойными фотографиями.

Особый восторг поклонников вызвал снимок в купальнике. На фото Надя нежилась под солнцем на берегу океана. Подтянутое тело ведущей действительно впечатляет!

Надежда Матвеева на отдыхе (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

К слову, по словам Надежды, сохранять стройность ей помогают базовые физические упражнения, скандинавская ходьба, а также длительные пешие прогулки.

"За спиной океан. Но спиной к нему не страшно. Потому что я в бассейне, в Порту-Мониш на Мадейре. Лавовые бассейны созданы на основе естественно стекающей в океан вулканической лавы. Окультурены людьми и поддерживаются в прекрасной форме. В январе температура воды +19...+21. Я купалась, конечно", - прокомментировала снимки телеведущая.

Надежда Матвеева на отдыхе (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Надежда Матвеева ранее также демонстрировала точене формы (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Ранее Надежда Матвеева публиковала фото с солнечного Кипра и хвасталась стройными формами в пляжных нарядах.

Также телеведущая рассказывала, как стала жветвой грабителей в столице.

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