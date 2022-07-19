ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

6-класник Роман продав унікальну футболку, щоб купити тепловізор для ЗСУ (фото)

Новость на русском →
Київ, Вівторок 19 липня 2022 15:49
6-класник Роман продав унікальну футболку, щоб купити тепловізор для ЗСУ (фото) Школяр продав унікальну футболку для допомоги ЗСУ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Учень 6-класу київської гімназії Роман Циганик вирішив зробити свій внесок у допомогу Збройним Силам України та продав унікальну футболку збірній України. Цю футболку дитині подарували після Євро 2021.

Про це розповіли на сторінці Департаменту освіти і науки Києва в Facebook.

Роман Циганик - справжній фанат футболу вже більше ніж 4 роки. Він щиро вболіває за збірну України та не пропускав жодної трансляції матчів. І сам займається у футбольному клубі"поділ".

А після Євро - 2021 юному фанату футболу зробили неймовірний подарунок - подарували футболку капітана збірної України Андрія Ярмоленка з автографами всієї команди.

Саме в цій футболці капітан збірної забив переможний гол у матчі Україна-Північна Македонія у фінальній частині Євро 2021. На футболці зображена вся Україна і написано "Слава Україні!".

6-класник Роман продав унікальну футболку, щоб купити тепловізор для ЗСУ (фото)⁣Фото: facebook.com/kyivosvita

Для того, щоб допомогти ЗСУ, Роман Циганик вирішив виставити свою улюблену та унікальну футболку на аукціон. І на виручені гроші купити те, що особливо потрібно бійцям на передовій.

"За кошти, виручені від продажу футболки, школяр разом з батьками купив і відправив на передову тепловізор! Тепер новенький прилад нічного бачення допомагає тренеру футбольного клубу "поділ", де Роман займається, і його побратимам, чіткіше бачити ворога в темряві", - сказано в повідомленні.

6-класник Роман продав унікальну футболку, щоб купити тепловізор для ЗСУ (фото)

⁣Фото: facebook.com/kyivosvita

До речі, раніше ми розповідали про те, що школяр з Краматорська співає власні пісні, щоб зібрати на тепловізор для батька.

А ще ми писали про те, дитина продала свою футболку з автографом Роналду заради допомоги ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
школьник лица войны
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя